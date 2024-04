En Newell's vuelve el Pitbull Fernández y ¿el DT toca algo más?

El saldo del traspié con Boca no arrojó prácticamente ningún flanco positivo. Representó un auténtico mazazo que lo ubicó ante un molesto espejo, que se convirtió en un baño de realidad, y que bajó el nivel de aspiraciones de un Newell's que nunca pudo dar un salto de calidad en ninguno de sus desafíos más complicados, ante los rivales más difíciles. En ese mar de verdades incómodas navega este equipo que sabe que todavía le resta una chance y tratará de jugársela entera en la última jornada de la fase de grupos, ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Lo más probable es que ante el regreso del Pitbull, el que salga del equipo inicial sea Esteban Fernández, quien mostró destellos interesantes ante Midland en Santa Fe por Copa Argentina y frente al verde de Junín, pero no estuvo a la altura de lo que se esperaba de él ante Boca.

En el momento de más exigencia no dio la talla y esa fue una de las grandes marcas que dejó la derrota con el conjunto xeneize. Larriera se la jugó por él para asociarse con Ever Banega y defenderse desde la posesión de la pelota, y esa apuesta no funcionó ante un adversario de mayor fuste.