En Newell's hay avances para contratar al lateral Ángelo Martino

Esa solicitud va en camino a convertirse en realidad. En Córdoba se habla de “un acuerdo verbal” entre todas las partes, y desde Newell’s guardan expectativas favorables en relación a la suerte de este traspaso, pero se insertó en un manto de incertidumbre en las últimas horas a raíz de la aparición de una oferta de Racing, que quiere dar batalla.

“La operación está muy avanzada”, le confiaron igual a Ovación algunas fuentes leprosas consultadas. De esa forma, Martino, de 24 años, surgido de Atlético Rafaela y que desde 2019 hasta la fecha vistió la camiseta de la T, podría arribar para reforzar el puesto de lateral izquierdo, por el que tanto está insistiendo el Gringo.

Pero, en este escenario de intenciones surgió la entidad de Avellaneda con ganas de sumarlo a sus filas y esto le pondrá condimento al cierre del libro de pases rojinegro.

Previamente, Newell’s había intentado quedarse con los servicios de Ayrton Costa y le acercó una importante oferta para quedarse con el defensor, pero Independiente exigió más dinero y, además, también estaba negociando con Talleres. La dirigencia de la lepra cambió de rumbo y fue a la carga por Martino.

De acuerdo a lo que trascendió desde Córdoba, la oferta por el total de pase de 1.500.000 dólares (algunas informaciones surgidas en Córdoba indican que sería por el 80 por ciento del pase) sedujo a la dirigencia y, en principio, daría el visto bueno. Todo en potencial, hasta que se rubrique formalmente el traspaso.

Dejar Córdoba

Otro punto que favorece a los leprosos, además del dinero ofertado, es que Martino pretende dejar la entidad cordobesa y la idea de jugar en Newell’s lo sedujo luego de hablar con Heinze. De esa manera, el Gringo hizo fuerza a su modo para que el traspaso avance.

Martino es sobrino del técnico Gustavo Alfaro y estuvo presente en el debut con derrota de la T el sábado ante Independiente y fue expulsado a los 68 minutos. Es decir, hizo la pretemporada, está en plena actividad y ese es un punto importante a tener en cuenta ya que el Gringo necesita jugadores para tenerlos a disposición rápidamente.

Pero como toda negociación, hasta que no haya firma de contrato no se puede dar por cerrada en su totalidad porque los acuerdos verbales no siempre se respetan. Y, encima, en las últimas horas Racing se sumó en la carrera por quedarse con el lateral.

Esa puja con la Academia de Avellaneda es real, y Newell’s deberá saber mover las fichas en el tablero de la negociación por Martino para formalizar su contratación.

Como escenario de fondo, en Talleres, el técnico Javier Gandolfi, no se desprendería de Martino hasta que le lleven otro lateral izquierdo para ocupar ese puesto.

Seguirá activo en el mercado

Por más que se pueda llegar a cerrar la operación por Martino, Newell’s no se retirará del mercado de pases. De manera paralela, también se encuentra intensificando las charlas con Boca para sumar al volante central Esteban Rolón, por el que pretende cerrar un préstamo hasta fin de año. El libro de pases finaliza este jueves y hasta ese día los leprosos trabajarán con el fin de sumar a Rolón, que ve como una buena vidriera vestir la camiseta de la lepra y volver a ser dirigido por Heinze, que ya lo tuvo en su paso por Argentinos.

En relación al volante Agustín Martegani, los rojinegros habían realizado un sondeo y el pedido de San Lorenzo fue con una cifra de base para sentarse a charlar de tres millones de dólares. No hubo avances en ese tema y desde el Parque indicaron que “esa chance quedó descartada”.

Desde el Parque trascendió que podrían ir por un volante de manejo, de características ofensivas, y que los último intentos se centrarán para cubrir ese puesto. Del mismo modo, se supo que habrían dejado de lado la chance de ir por un delantero.

Hasta ahora, Newell’s formalizó la llegada de seis refuerzos. Vino el arquero Lucas Hoyos (de Vélez), quien tuvo una tarde pésima ante Platense en la primera fecha del torneo local. También arribó el lateral derecho colombiano Jherson Mosquera (del Deportivo Pereira), regresó al club el marcador central Guillermo Ortiz (de Godoy Cruz), y vino el marcador de punta izquierdo Bruno Pittón (de Emelec de Ecuador).

También recaló en el Parque el mediocampista de contención Iván Gómez (de Platense), y llegó el volante ofensivo paraguayo Jorge Recalde (de Olimpia), a quien por sus características físicas y futbolísticas Heinze lo piensa como centrodelantero.