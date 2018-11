El pueblo Alberdi posteriormente en el año 1918 se fundió en un abrazo con la ciudad de Rosario para enriquecerla con la integración de un nuevo barrio. La sede social del CASA, que en su frente luce los colores verde y blanco del club, se encuentra ubicada en la calle Aráoz al 1050.

Club de amigos

Cuenta la historia que un grupo de veinte amigos del barrio se reunieron el 15 de abril del año 1939 en la esquina de las calles Aráoz y Zelaya para formar el club. Fue un vecino, Benito Becacesse, quien cedió un terreno ubicado a metros de la actual sede en el número 1020 de Aráoz para que el recién nacido club tuviera su espacio.

En el año 1948, llegaría la compra de los terrenos propios sobre el número 1050 de la misma calle, donde el CASA se asienta desde entonces. En sus comienzos fueron fútbol, tenis criollo y casín las actividades que predominaron en el club.

Crecer a pulmón

Si algo caracteriza a la "gran familia" del CASA, desde sus comienzos, es el esfuerzo para hacer crecer al club del barrio. Gracias a actividades como fiestas, carnavales o ventas de pollos y empanadas, el club pudo acceder a su sede propia y construir el techo parabólico que cubre su cancha, estrenado en el año 1985. Desde 1994 también cuentan con un quincho para desarrollar encuentros y actividades sociales.

Desde Alberdi una Leona conquista el mundo

La boxeadora rosarina, recuerda que comenzó a practicar boxeo en el CASA. "Una tarde vi un panfleto de un festival de box en Sportivo Alberdi, me acerqué, vi una pelea y pensé que ese podía ser mi deporte. Entonces hablé con Tito Unzúa, que estaba el rincón de uno de los boxeadores", recuerda Victoria. "Pero Tito me dijo que no me podría entrenar, porque nunca había entrenado mujeres. Yo insistí y le dije que si no me entrenaba se iba a arrepentir porque llegaría a ser campeona del mundo. Empecé a entrenar con Tito y al mes tuve mi debut como amateur", explica.