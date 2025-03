En el clásico de reserva hubo una impactante número de jugadores formados en un mismo club: cuál es

Tomás Muia

El Toto que nació el 21 de enero de 2004 (21 años), hace casi 14 años que Central donde fichó según los registros oficiales el 27 de mayo de 2011 cuando tenía 7 años. Pero en el fútbol infantil tuvo un paso por Adiur y luego volvió a préstamo ya de más grande y jugó en inferiores. Tiene 23 cotejos en la reserva de Central donde se estrenó el 7/2/2024 versus Independiente Rivadavia de Mendoza (L) 4-0 y en su tercer partido en esta división le anotó un gol a Newell’s en un clásico que los canallas ganaron 2 a 0.

Kevin Tomás Gutiérrez

El futbolista que tiene varias convocatorias al seleccionado juvenil tiene 19 años y nació el 30 de enero de 2006. Con tan solo 7 años registró su firma en ADIUR el 15/11/2013 donde permaneció hasta el 20/03/2019 para ir a Central. Acumula 26 juegos en reserva (un gol a Atlético Tucumán) donde debutó el 7/2/2024 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza (L) 4-0. Ya fue al banco de primera el 17/8/2024 frente a Independiente (V) 0-1

Santiago Burgos

Este lateral derecho nacido el 22 de marzo de 2006 (19 años), llegó a Central recién con 17 años ya que firmó el 30/3/2023. Antes, desde el 20 de marzo de 2012 (firmó con 5 años) vistió la camiseta de ADIUR durante 11 años. Miguel Angel Russo, a principios de 2024, lo llevó cuatro veces al banco de primera y fue titular en algunos amistosos. En reserva lleva 14 partidos desde su primer juego el 7/2/2024 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza (L) 4-0.

Máximo Tomás Gutiérrez

El defensor canalla tiene 19 años y nació el 26 de abril de 2005. Según los registros fichó en ADIUR el 13/04/2011, antes de cumplir 6 años y permaneció en la institución durante casi 9 años, un par de meses antes de llegar a los 15 años. El 17 de febrero de 2020 estampó su firma en Central y ya debutó en la reserva auriazul el 17 de julio de 2024 frente a Independiente Rivadavia (V) 2-1.

Marcelo Gabriel Cabrera

El Teca juega de volante y nació el 10 setiembre de 2006 (18 años). Desde los 7 años (15/11/2013) hasta los 12 (3/10/2018) estuvo en ADIUR para luego pasar a Central. Todavía no debutó en reserva, pero ya fue dos veces al banco en 2025 con Godoy Cruz y Newell’s.

Leer más: Newell's le ganó a Central el clásico de reserva con el Ogro Fabbiani en la cancha

Los dos leprosos en el Naranja

Valentino Torrente

El marcador de punta por izquierda de 19 años (25/08/2005) estuvo 8 años en ADIUR, desde el 16/03/2012 al 19/01/2020. Luego se fue a Talleres de Córdoba, pero no pudo jugar por la pandemia, hasta que el 1º de marzo de 2021 estampó su firma en Newell’s. Registra 43 cotejos en la reserva leprosa desde su debut el 10/7/2023 con Independiente (L) 1-0. Estuvo en el banco de primera el 2/8/2024 ante Estudiantes (V) 1-4 con Sebastián Méndez como DT.

Agustín Exequiel Melgarejo

El juvenil que Cristian Fabbiani llevó como suplente contra Estudiantes (V) 1-1 en la última presentación de la Lepra, tiene 18 años (17/05/2006). Comenzó en Defensores Unidos (2015-16) y ya el 9/3/2017, con 10 años, firmó en Adiur donde permaneció hasta el 9 de marzo de 2023. Por lo cual llegó a Newell’s con 16 años. Tiene 4 partidos en reserva y sumó minutos en el último clásico que ganó la Lepra.

Fabián Soldini fue el primer representante de Messi

Fabián Soldini es el director deportivo de Adiur. Hace varios años, en una nota que le hizo La Capital, declaró que “Adiur era un aeropuerto” por las posibilidades que le brinda el club de ser un trampolín a otras instituciones de renombre ya sea en el plano nacional como internacional. Y a la luz de los resultados no se equivocó.

El representante de los Naranjas comentó: “Para nosotros que hace 18 años que estamos con este proyecto estamos muy contentos más que nada por los chicos que llegaron a esta instancia de estar cerca de la primera de clubes como Newell’s y Central e incluso algunos ya son jugadores profesionales. Pero lo más importante es que los chicos no dejen de soñar”.

image.png

Soldini continuó: “Una vez más estamos convencidos de la metodología que se implanta en Adiur. Después de haber llevado a Messi al Barcelona y todos los sinsabores que pude tener, esto me sirvió para observar como trabajaban clubes como el Barcelona o el Ajax y estando en Villarreal pude adoptar una metodología para nuestro fútbol. Que tiene un 70 % de enseñanza de la escuela europea y un 30 % de la idiosincrasia del fútbol argentino. No tenemos la verdad, pero sí nuestra verdad. En la que me gusta que trabajemos con este modelo de juego ya que es la mejor formación para los chicos. Estamos muy contentos por estos ocho futbolistas como también de los otros 100 que tenemos distribuidos en el fútbol argentino a través de estos años y que ya haya futbolistas profesionales formados en Adiur no solo en nuestro país sino en Brasil y en Europa”.