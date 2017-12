El todoterreno charrúa

Puso todo. El mediocampista cumplió una destacada actuación en el torneo de la C.

Renzo Funes fue uno de los puntos altos que tuvo el equipo de Cuffaro Russo en la Primera C

Renzo Funes sin lugar a dudas se transformó en una pieza fundamental del equipo comandado por Ariel Cuffaro Russo, que finalizó a dos puntos de Midland y Defensores Unidos, los punteros de la Primera C.

El mediocampista y referente del plantel charrúa fue uno de los puntos altos en el equipo que en la últimas fechas de la primera rueda (falta jugarse la 19) tuvo un rendimiento para destacar y jugó su partido 161 en Córdoba.

"La llegada de Ariel Cuffaro Russo modificó la estructura que se había armado en el 2015. El DT nos conoce muy bien y sabe lo que podemos dar. Gracias a Dios todo cambió y terminamos muy bien a pesar de algunos nubarrones", dijo Renzo Funes sobre la temporada 2017, que culminó con igualdad ante Leandro N. Alem (0-0)

El volante, en el inicio del 2017, fue cuestionado por el ex entrenador Daniel Moscetta (ahora coordinador), dudó de su trayectoria y no lo tuvo en cuenta. Esta decisión hizo enfurecer a la parcialidad charrúa. "No quiero opinar de los malos momentos. La gente sabe muy bien lo que siento por este club, ya que toda mi familia somos hinchas", sostuvo el 5 charrúa.

Con respecto a los 18 partidos que se jugaron en el presente certamen, el referente del equipo se mostró feliz por el repunte en el torneo y es optimista para la 2ª parte del campeonato.

"Contra Luján el plantel pudo cambiar el chip y ahí comenzó la levantada pese a perder ante Cañuelas (1-2), de local. Después llegaron 7 victorias, 3 empates y una derrota. Finalizamos a dos puntos de los líderes y en zona de clasificación a la Copa Argentina. Todavía resta jugar ante Dock Sud, en el Gabino. Ahora debemos descansar y volver a trabajar el doble a partir del 5 de enero. El objetivo del plantel es lograr uno de los 2 ascensos a la Primera B", cerró Funes.