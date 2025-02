El técnico que renunció antes de enfrentar al equipo rosarino por el torneo Apertura

Facundo Sava dijo no va más como técnico de Atlético Tucumán, pero dirigirá al equipo por última vez ante Rosario Central este sábado en el Gigante.

Antes de enfrentar a Rosario Central este sábado por la tarde en el Gigante de Arroyito, Atlético Tucumán se quedó sin técnico . En realidad, dejará de serlo una vez que termine el partido. Se veía venir que Facundo Sava se iría, no tanto por los resultados, sino por desacuerdos con la dirigencia.

Es que Sava no habría quedado conforme con el último mercado de pases, donde se le fue uno de sus principales jugadores: el centrodelantero Marcelo Estigarribia a Unión después de coquetear con Newell's.

Facundo Sava renunció pero aceptó dirigir

Con ese panorama, el mismo Colo Sava decidió dar un paso al costado pero aceptó el pedido de la dirigencia de conducir el equipo en el Gigante de Arroyito ante el Central de Ariel Holan.

Ya después del partido con Riestra Sava se quejó del mal estado del campo de juego y otras cuestiones. “Fueron los dos peores partidos que dirigí estando acá. Me preocupa y me ocupa porque no había sentido antes lo que sentí en estos partidos. Tenemos que analizar bien y pensar todo lo que viene”, dijo.

Y la consecuencia fue la salida. Ahora suena para reemplazarlo otro exDT del Decano, Lucas Pusineri.