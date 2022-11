"El sueño se hizo realidad", expresó De Paul tras hacerse oficial su convocatoria a Qatar

"No puedo describir lo que se siente poder representar a mi país en una Copa del Mundo", agregó el volante de Atlético de Madrid en sus redes sociales

El mediocampista Rodrigo De Paul afirmó este viernes que su sueño "se hizo realidad" tras hacerse oficial su convocatoria al seleccionado argentino para el Mundial de Qatar, que será el primero en su carrera profesional. "El sueño se hizo realidad", escribió el ex futbolista de Racing y actual de Atlético de Madrid en su cuenta de Twitter.

"No puedo describir lo que se siente poder representar a mi país en una Copa del Mundo, pero puedo decirles que dejaremos el alma para que cada argentino se siente orgulloso de cómo llevaremos nuestra bandera. Ahora sí, MÁS JUNTOS QUE NUNCA", cerró en un breve mensaje en la que también sumó una foto con la lista de 26 convocados.

De Paul se transformó en uno de los futbolistas importantes en el once inicial y en uno de los socios futbolísticos ideales de Lionel Messi durante la consagración de la Copa América de Brasil 2021 y en la Finalíssima 2022 en Londres.

