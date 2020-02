El punto le sirve a Newell's aunque parezca poco

El empate frente a Estudiantes le sirve a Newell’s aunque parezca poco. El punto no es para menospreciar, más allá de que siempre se espera una victoria de local. Prolongó la racha a cinco partidos sin derrotas y se mantiene a distancia de la zona del descenso. Los rivales directos no se le arrimaron, con excepción de Central Córdoba de Santiago del Estero, que lo superó. Refrendó que es un conjunto competitivo, superando en el juego al pincha en la noche del sábado. De paso se mantiene en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, a dos unidades del último que ingresa a la Libertadores.

A Newell’s no le alcanzó con la intención de quedarse con los tres puntos ante Estudiantes. Cumplió a medias. Desde atrás hasta mitad de cancha, funcionó. Del medio hacia arriba, defeccionó. Llegó poco y así se hace difícil la victoria, si no es por una aparición repentina, tal fue el zapatazo de Aníbal Moreno frente a San Lorenzo la fecha pasada. Su juego no fue suficiente para el triunfo, al margen de los errores del árbitro Diego Abal al no sancionar dos claros penales. El discreto rendimiento del conjunto rojinegro igual no desmerece el punto.

No es una cuestión de conformismo. Newell’s sigue demostrando que no es menos que los rivales que enfrentó desde la derrota con River en la 15ª fecha. En algunos casos, los superó en el dominio del trámite y en cantidad de acciones de riesgo. Por esa razón la igualdad ante el pincha, uno de los adversarios más complejos que le tocó en las últimas fechas, tiene importancia. La tarea de Kudelka será analizar si no hubiese sido posible conseguir algo más, cambiando a futbolistas de la ofensiva que no levantan el nivel.

Newell’s conquistó un punto en el último partido que le sirve para seguir junto a Central, que también empató, con el mismo promedio. Y conservó los 7 puntos de diferencia por encima de Colón, que está apenas por encima de la zona del descenso. A la lepra lo favoreció el 1-1 de Gimnasia y Patronato, quienes por ahora están perdiendo la categoría, además de la caída de Aldosivi, otro que por el momento baja, ante Central Córdoba.

El triunfo del equipo santiagueño fue el único resultado que resultó contraproducente para Newell’s, porque lo superó en la tabla del promedio.

Por lo demás, tampoco se le alejaron los equipos que lo anteceden en el promedio. Banfield, que igualó con Central, le sigue llevando apenas un punto, y Estudiantes, último rival de la lepra, se mantiene seis por arriba.

Siempre es bueno recordar de dónde se viene para valorar dónde se está. Newell’s arrancó la temporada en zona de descenso y hoy se encuentra no sólo afuera sino con puntos de ventaja en relación con los tres peores promedios. Es un dato también válido para no mirar con malos ojos el último empate.

Además extendió la racha sin derrotas a cinco partidos, con dos triunfos y tres empates. Se encuentra a un partido de alcanzar la mejor racha invicta durante el ciclo de Frank Kudelka (tres victorias y tres empates), cuando llegó a estar a tres unidades de la punta y con un encuentro pendiente. Un buen resultado puede ser casual. Una serie rendidora, no.

Pasó el empate con Atlético Tucumán (1-1), la victoria frente a Independiente (3-2) y la igualdad con Arsenal (1-1), todos partidos de visitante, y el triunfo contra San Lorenzo (1-0) y el reparto de puntos con Estudiantes (0-0), estas últimas presentaciones en el Coloso. Lo conseguido no es poca cosa, aunque tampoco puede aflojar. El domingo será el turno de visitar a Lanús y corregir la falta de peso ofensivo para extender la racha.