El pase de Rolón, una novela de enredos

Newell's: la oferta por Ayrton Costa no logró conformar a la dirigencia de Independiente

Esta novela por Rolón comenzó en los primeros días de la pretemporada. En esas primeras semanas de diciembre ya surgió el nombre de este volante central como posible refuerzo para Newell’s. Con el correr de los días, el tema fue perdiendo bastante intensidad. Las tempranas partidas del club y las otras negociaciones que se iban estableciendo provocaron que ese cartel pierda brillo de atención pero, evidentemente, para Gabriel Heinze siempre fue un nombre que tenía dentro de su imaginario para armar su versión de Newell’s, de cara a una temporada muy exigente que incluye el fútbol local, la Copa Sudamericana, y la Copa Argentina.

Durante toda la pretemporada, el nuevo cuerpo técnico rojinegro nunca le perdió pisada, siempre tuvo en la mira a Rolón, y solo especuló con que no le aparezcan ofertas con las que Newell’s no podía competir. Así, agazapado, sin estridencias, el modo que le gusta a Heinze y sus colaboradores, mantuvo su interés y esperó su turno para mover.

Si bien hay otros puestos que exhiben más necesidades nominales de recambio, el Gringo siempre lo tuvo en la carpeta de sus preferidos.

Y, cuando parecía que el mediocampista terminaría recalando en Platense, justo el rival de la lepra de este domingo, en el inicio del certamen local, el jugador imprevistamente se plantó y mostró sus firmes intenciones de jugar en Newell’s. De esa manera, se abrió una puerta que parecía cerrada, y para los hinchas rojinegros al menos cambió un poco el semblante en el final de una pretemporada en la que no llegaron grandes refuerzos y las principales expectativas están puestas en lo que puede surgir del trabajo de Heinze.

Según deslizaron desde el entorno del jugador, fue determinante en este cambio de rumbo la intervención de Heinze, quien parece haber convencido a Rolón sobre su futuro profesional.

Este martes parecía que Platense y Boca tenían todo acordado por Rolón, pero el futbolista pudo hacer sentir su posición de ser dirigido por Gabriel Heinze en el Parque.

Desde la Ribera, trascendió que la entidad rojinegra, además de mostrar su interés, también elevó el monto del cargo del préstamo a 100 mil dólares. Con estas cantidades, todo se acercó a un escenario de acuerdo.

Buen primer pase

Vale recordar que Heinze lo tuvo a Rolón en su paso por La Paternal, donde consiguieron el ascenso con Argentinos Juniors. Desde esa entidad, recuerdan que el volante alcanzó uno de los picos de rendimiento en esa temporada. En aquel equipo, Heinze solía utilizar una defensa con tres atrás y era Rolón el que se metía entre los centrales para ofrecerse como pase de salida.

Rolón es un mediocampista central clásico, y en esa etapa no solía ser usado como volante interno. Y en ese equipo siempre estaba bien ubicado para aportar el primer pase en las situaciones de inicio de juego.

Si se concreta esta transferencia (algo que podría ser cuestión de horas) habrá que ver cómo lo ubica en relación a Juan Sforza, ya que comparten muchas características y la misma posición.

Se reforzó mejor atrás

El tramo de cierre del mercado de pases lo encuentra a Newell’s activo. Con cinco refuerzos (el arquero Lucas Hoyos, el defensor Guillermo Ortiz, el lateral izquierdo Bruno Pittón, el volante de contención Iván Gómez y el mediocampista creativo paraguayo Jorge Recalde) que pudieron al menos cumplir parte de la exigente pretemporada leprosa. A eso suma la gestión casi cerrada por el lateral derecho colombiano Jherson Mosquera (del Deportivo Pereira), quien ya se encuentra en Rosario y es cuestión de horas para que firme.

Y si la novela de Rolón finaliza de la manera que esperan los hinchas, con el jugador en Rosario, Newell’s le estaría dando forma a un plantel que atravesó un mercado que mezcló luces y sombras. Sin nombres rutilantes de antemano, el hincha igual confía en lo que puede conseguir Heinze.

Otra negociación que tenía abierta Newell’s era la del lateral izquierdo de Independiente, Ayrton Costa. Luego de varias ofertas, ese intento está casi caído. Más allá de las lesiones de Marco Campagnaro, Martín Luciano y Leonel Vangioni, también luce extraño que Heinze pidiera otro marcador de punta por izquierda, ya que cuenta con otro refuerzo en esa posición: Bruno Pittón.

Las autoridades rojinegras no irían por un extremo, ya que las opciones que quedan en el mercado no parecen ser superadoras a los pibes que tiene Newell’s (Brian Aguirre y Misael Jaime). Igual, no se descartan sorpresas en el mercado rojinegro.