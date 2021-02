Hay una base, claramente. Hay un cambio obligado que el Kily González deberá realizar. Hay especulaciones que pueden tejerse en la previa y que podrán no conducir a nada, pero que teniendo en cuenta lo que fue el rendimiento colectivo frente a River y algunas actuaciones individuales en particular no suenan descabelladas. La referencia más clara es la que recae, inexorablemente, sobre el mediocampo, donde Emmanuel Ojeda no rindió acorde a las expectativas. Lo mismo sucedió con otros tantos jugadores, pero ese fue el único puesto que se alteró de Argentinos a River y, sin ir más lejos, por el que en Central trabajan para encontrar un refuerzo. ¿Es seguro que Ojeda dejará la titularidad? No. Pero es una realidad que el cuerpo técnico analizó durante toda la semana la posibilidad de hallar un futbolista con algo más de presencia. Y el principal candidato, en caso de que el Kily decida tocar algo allí, es Rafael Sangiovani. Lautaro Blanco iría por el suspendido Joan Mazzaco y lo que ocurra de ahí en más dependerá de si el técnico está dispuesto a arriesgarse por algo más. Sigue siendo tentador ver a Marco Ruben desde el arranque, pero no está del todo claro si este será el partido.