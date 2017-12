Jorge Sampaoli fue protagonista este fin de semana de una escandalosa situación en un control de alcoholemia en el centro de Casilda. El auto en el que viajaba el entrenador era conducido por una mujer que dio negativo en el test, pero por la excesiva cantidad de pasajeros, el inspector solicitó que algunos de los ocupantes sigan el trayecto caminando las tres cuadras que quedaban hasta el hotel. En ese contexto, el entrenador se sacó, maltrató al inspector y fue retirado por sus amigos. Ayer llamó para pedir disculpas.

El secretario de prevención, Federico Censi, relató en el programa "Zysman 830" de La Ocho, las circunstancias vividas el domingo a la madrugada y aclaró que "trabajan con seriedad y los controles son para todos, se ha actuado como corresponde".





"Nosotros estábamos haciendo un control de alcoholemia en el centro de la ciudad, como lo hacemos habitualmente, y en ese momento venía un vehículo con una mujer al volante de unos 25 o 30 años, entonces se le realiza el test que da negativo. A continuación, presenta la documentación del vehículo que estaba en regla y, antes de retirarse, el inspector le pide que deben bajarse del vehículo algunas personas ya que había exceso de pasajeros, por ejemplo en el asiento de adelante venían tres personas, hasta ahí no habíamos notado que venía Samapoli en el interior del vehículo", describió.





"Ahí es que baja Sampaoli y se ve lo que se muestra en el video. Se baja enojado porque tenía que caminar tres cuadras hasta el hotel donde era la fiesta, entonces tuvo un destrato para con el inspector al que dice una frase desafortunada que es la de "vos ganás 100 pesos por mes'. En ese momento, los amigos lo retiran del lugar y se lo llevan caminado para el hotel".

Censi remarcó que todos los fines de semanas sufren maltratos y agresiones. "No justifico de ninguna manera la reacción de Jorge, nosotros trabajamos de manera muy seria, y esto nos molesta. Pero también comprendemos el enojo del vecino por un control vehicular", reflexionó.





En ese sentido dejó en claro que "Sampaoli no intentó coimear a nadie -como se dijo en algún medio-, solamente sucedió este enojo, tampoco se le realizó control de alcoholemia ya que no correspondía porque no venía manejando, tuvo este altercado y se retiró del lugar".





Respecto a la situación por la que les solicitan que se bajen pasajeros, Censi explicó que lo hacen para no impedir la circulación y no labrar multas pero sí se cumpla la ley que indica que "tienen que ir tantas personas como cinturones de seguridad haya en el auto".

Fue en el final que el funcionario contó detalles del diálogo con Sampaoli. "Ayer a la tarde me llamó a mi celular personal, me pidió disculpas, y me dijo que estaba arrepentido por su reacción. Además señaló que está muy bien lo que hacemos y que por favor le transmita esto al inspector y a los demás trabajadores", dijo para revelar que los lunes es usual que se presenten ciudadanos a disculparse por su comportamiento.