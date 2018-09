El equipo de Bauza buscará levantarse con Talleres en Lanús

La derrota ante Racing dolió pero en su justa medida. Los diversos sondeos que hizo ayer Ovación arrojaron como saldo que no hizo tambalear para nada el ánimo en la intimidad del plantel de Central. Puertas hacia adentro están en eje por más que se vislumbren algunos descalabros tácticos. No obstante, el canalla ya tiene puesta la mira en el desafío de pasado mañana ante Talleres en cancha de Lanús, por los 16avos de la Copa Argentina. Y piensa de lleno en vencer a los cordobeses. No sólo para archivar "la causa Avellaneda", sino para dar otro paso al frente en este particular torneo que tantas veces acarició y se le esfumó de las manos.

"Estamos bien. Ya pasó. Hay que olvidarse de lo que vivimos en Avellaneda porque tenemos a la brevedad un partido crucial. Se perdió, pero el grupo sigue firme. Ahora hay que pensar en Talleres y nada más. Algún día nos tenía que tocar porque el fútbol argentino no es fácil", fueron algunas de las frases que expresaron varios de los protagonistas consultados por este medio después del porrazo contra Racing.

El semblante en Arroyito, según se aprecia, es positivo. En líneas generales es acertado que sea así porque la campaña viene siendo más que aceptable. Recién se cedió en la cuarta función frente a uno de los grandes de verdad, como el elenco albiceleste que comanda el Chacho Coudet. Derramar lágrimas por la derrota sería malgastar energía. Y si algo no debe hacer Central es bajar un cambio. Menos emocional.

Porque pasado mañana se jugará una verdadera patriada en Lanús. Es turno de afrontar la Copa Argentina, que no permite errores porque te deja afuera sin anestesia. Y como este certamen es el verdadero objetivo del club, plantel y cuerpo técnico comenzaron a preparar desde ayer mismo las bases para plantarse en campo granate en pos de conseguir el pasaje a los octavos de finales.

Desde el club no reportaron lesionados. Todo hace suponer entonces que Bauza podría apelar a los mismos apellidos que vienen jugando sin cesar desde el vamos para medir potencia ante los cordobeses.