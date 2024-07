El DT de Newell's habló antes de su debut: "Queremos tener la pelota y atacar rápido"

_Vamos a enfrentar un rival que es muy complicado, que tiene un muy buen funcionamiento. Ya jugó Copa Argentina y está en competencia antes del reinicio del torneo. No tuvo un buen arranque pero en los últimos partidos mejoró. Será un rival complicado.

_Lo veo bien. Estamos esperando las confirmaciones de los jugadores que vinieron. Y si llegan las habilitaciones de ahí se va a desprender la formación. Ya tenemos algo en la cabeza, obviamente. Desde que arrancamos hasta ahora estuvimos trabajando muchísimo. Los partidos amistosos fueron buenos y las sensaciones que nos quedaron son muy buenas. Ahora empieza la competencia, que es lo más importante.

_¿Ya te insertaste en Newell’s?

_No salí mucho y estoy viviendo acá, en el predio. Todavía no salí a recorrer la ciudad. En el club me están tratando todos de la mejor manera. Esperemos darle al club, lo que necesita.

_¿Cuáles son tus sensaciones antes de tu primer partido en Newell’s?

_Estoy muy feliz de estar acá. Tenemos por delante un trabajo duro, pero que estamos en condiciones de afrontar. El trabajo de la preparación fue bueno, y ahora llegó el momento de demostrarlo.

_¿Qué impronta querés que tenga tu Newell’s?

_Lo que espero es que el equipo sea intenso para recuperar la pelota y también para jugar. Quiero un equipo que sea equilibrado, y que esté siempre atento para atacar. Después, también vamos a ir viendo en función del rival, y mucho de la propuesta va a estar en relación del adversario que tengamos. Pero siempre teniendo claro que nuestro juego pasa por tener la pelota y atacar lo más rápido posible. Vamos a tratar siempre de presionar alto. Y, después, vamos a seguir el plan para cada partido.

_¿Cómo ves al plantel desde lo físico? ¿Puede cumplir esa exigencia?

_Nosotros las evaluaciones las hacemos de acá hacia adelante. Tenemos un diagnóstico de las cosas que pasaron y desde que llegamos estamos haciendo mucho hincapié en cuestiones físicas. Yo quiero un equipo intenso, y estamos trabajando para conseguirlo.

_¿El esquema será el que usaste en los amistosos?

_En principio, sí. Vamos a ver si es 4-2-3-1, o si es 4-3-3. Vamos a variar el medio dependiendo de los momentos del partido, de lo que propongamos nosotros y de las características del rival.

_¿En algún momento del partido creés que podés apelar a la línea de tres atrás?

_Nosotros lo hacemos habitualmente. Puede ser para cerrar un partido, o también desde el inicio. Es una variante que siempre tenemos en cuenta. Ya lo hicimos en clubes anteriores. Pero en Newell’s hasta ahora estuvimos trabajando con línea de cuatro.

_¿Cuál será el objetivo de Newell’s en este segundo semestre?

_El objetivo es empezar a ganar. Es lo más sensato en este momento. Y lo más honesto que podemos plantear. Ya hablé de esto el día de la presentación. Tenemos que empezar a cambiar la dinámica. Empezar a ganar. Tenemos muchos partidos seguidos. Arranca todo muy rápido. Hay 4 partidos en 12 días. Y, sobre la marcha, vamos a ir sacando las primeras conclusiones. Lo inmediato, lo que nos urge, es empezar a ganar.

_¿Creés que Newell’s va a poder cambiar de paso?

_Los jugadores siempre tienen la chance de revertir y saben que está en sus manos y en lo que demuestren adentro de la cancha. El contagio siempre es de adentro hacia afuera. Y cuando la gente ve un equipo que lucha y que juega, y que intenta siempre. Eso, lo aplaude y lo reconoce.

"Faltaría un centrodelantero"

Con voz pausada, segura y en tono aguardentoso, el Gallego confió que todavía hay una necesidad puntual en ataque. “Nos está haciendo falta un centrodelantero más para terminar de completar el plantel. Con eso, estaríamos. Estoy contento y conforme con lo que tengo. Restan las habilitaciones de los que vinieron. Es un tema administrativo pero creo que va a estar todo bien para el choque con Barracas”, expresó.

_¿Por dónde pensás a los refuerzos Cardozo y Carabajal?

_Creo que los dos pueden jugar por adentro y los dos también pueden jugar por afuera. Nos dan esa dualidad y eso está muy bueno para nosotros, porque nos dan más opciones.

_¿La idea es buscarle un socio a Banega?

_Yo creo que las sociedades se van fabricando desde el juego. Vamos a intentar que Ever tenga la libertad de encontrar él el lugar en la cancha. Lo estoy viendo muy bien a Banega, cada vez mejor. En los amistosos estuvo muy bien y está buscando su mejor forma. Sabemos que cuando él está bien, para nosotros todo se hace mucho más simple.

_Panchito González tuvo ofertas para irse pero se quedó. ¿Cómo lo ves?

_Está muy bien. Hablé mucho con él. Sabíamos que tenía ofertas pero le dejamos en claro que acá lo necesitamos. Consideramos vital que se quede. Y estoy seguro de que puede rendir mucho más de lo que venía haciendo en los últimos partidos. Confío en que podrá hacer un muy buen torneo.