El desafío de brillar ante el último

Newell's quiere cerrar esta noche una muy buena Superliga recibiendo a Godoy Cruz en el Coloso, su gran bastión de la campaña. Es cierto que para las tablas trascendentes en las que las participan los rojinegros, que son las de evitar el descenso y tratar de meterse en una copa internacional, este cierre de torneo es apenas una anécdota porque con la inmediata Copa Superliga (tendrá once fechas) los puntos ya acumulados mantendrán en su valor hasta el cierre de la temporada a mediados de año. Pero la realidad es que los leprosos le pondrán el broche final a un certamen en el que lograron acumular hasta el momento la más que aceptable cosecha de 35 puntos, con el sustento de pasajes de fútbol agresivo, ofensivo y de buena tenencia como pregona el DT Frank Kudelka. Por eso una óptima presentación hoy ante el Tomba podría ponerle el moño a una campaña muy buena, tanto desde las matemáticas, como desde las intenciones de juego. Con la duda de Jerónimo Cacciabue, por si va desde el arranque o al banco de los suplentes, Newell's buscará el cierre deseado en el Parque en un 2020 en el que se mantiene invicto y con el ánimo y el nivel futbolístico en alza.

Esta semana el foco de la atención futbolística en Newell's estuvo puesto en el posible retorno de Jerónimo Cacciabue, ausente en la primera división desde el 28 de septiembre pasado cuando se desgarró ante Boca en La Bombonera y luego no se pudo recuperar plenamente en los últimos meses hasta el presente. El Aviador disputó este años los cotejos de reserva ante Lanús, Colon y Racing y allí sumó ritmo de juego. Por ello ahora Kudelka lo volvió a concentrar y tiene chances de reaparecer. El hueco en el medio surgió por la baja de Pablo Pérez (desgarro), y las otras opciones para ocupar la plaza vacante son Denis Rodríguez y, en menor medida, el juvenil Nicolás Castro.

Pero hasta que hoy no se pegue la planilla en el vestuario rojinegro en la previa del cotejo no se sabrá a ciencia cierta si Cacciabue tendrá su esperado retorno desde el inicio o de mínima, como se presume, iría al banco de relevos. Lo que es una fija sería el retorno de Angelo Gabrielli, que superó un desgarro en el bíceps femoral derecho, y ocuparía la plaza de Matías Orihuela, que actuó en la defensa con pierna cambiada en el último empate ante Racing, por ser zurdo y jugar en la banda derecha.

En el resto del equipo no habría modificaciones, aunque Kudelka no confirmó a los once titulares y nunca hay que descartar una sorpresa de parte del entrenador. Porque todo indica que seguiría el portugués Luis Leal, pero siempre está la chance del DT de realizar algún retoque ofensivo.

En cuanto al juego en sí, Newell’s enfrentará a un rival muy irregular, que intenta ser prolijo con la pelota, pero que viene a los tumbos. Porque es el peor equipo de la Superliga, pero en la semana dio la nota superando a Vélez en Liniers en un cotejo postergado. Está claro que el mapa lógico del partido será con un Newell’s saliendo a prepotear al rival, a partir del monopolio de la pelota y el intento de perforación por las bandas. Y con un Tomba agazapado, que buscará neutralizar el ritmo al arrollador que la Lepra suele imprimir en su casa.

Newell’s llega entonado por las buenas producciones colectivas ante Colón (4-0) y Racing (1-1), con el plus del óptimo presente que atraviesa el delantero que llegó como refuerzo en el último receso: Sebastián Palacios.

Así los rojinegros buscan un cierre de Superliga iluminado, que lo deposite con la ilusión y el fútbol en la alza para la inmediata Copa Superliga, en la que sí se dirimirán las definiciones en todas las tablas.

Contra la violencia de género

Newell’s adhiere al Día Internacional de la Mujer que se conmemora hoy y por ello el sitio oficial del club difundirá un video de concientización para evitar la violencia de género. Newell’s realizó varias actividades en referencia al 8M y además promocionó la concurrencia de las mujeres esta noche al Coloso Marcelo Bielsa, en el duelo ante Godoy Cruz.

Los 20 concentrados

Newel’s entrenó ayer por la mañana en Bella Vista y luego quedó concentrado a la espera del cortejo de esta noche, a las 21.45, con arbitraje de Andrés Merlos, ante Godoy Cruz de Mendoza, en el cierre de la Superliga. Los concentrados son los arqueros Alan Aguerre y Nelson Ibáñez; los defensores son Cristian Lema, Angelo Gabrielli, Santiago Gentiletti, Fabricio Fontanini, Mariano Bíttolo y Matías Orihuela; los volantes Braian Rivero, Julián Fernández, Denis Rodríguez, Jerónimo Cacciabue, Nicolás Castro y Manuel Llano; y los delanteros Luis Leal, Maxi Rodríguez, Alexis Rodríguez, Rodrigo Salinas, Lucas Albertengo y Sebastián Palacios.