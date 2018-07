El charrúa se arma con la meta del ascenso

El plantel charrúa tiene como objetivo principal el ascenso a la B. O de mínima repetir una campaña como la última, que le permita quedar a tiro de alcanzar la meta en la reestructuración que, para la próxima temporada, se viene sí o sí.

Por eso, más allá de la Copa Argentina, ahí apunta la preparación con este nuevo equipo de Claudio Pochettino, al que le faltaba un 9. Y ayer se terminó de confirmar el apuntado: Lucio Ceresetto, de última temporada en Aradeo, del ascenso italiano. Entre hoy y mañana se incorporará a los trabajos.

El ex delantero leproso se suma así a la columna vertebral que conservó el técnico junto a la nueva dirigencia. Y a la que se agregó recientemente Sebastián Grazzini, quien al fin pudo debutar con la casa charrúa después de un paso fugaz hace 14 años.

Además de Grazzini, ayer debutaron en el once titular Pablo Saucedo, Mario Senra, Pablo Stupiski, el otro 9 que tiene el equipo charrúa y que peleará el puesto con Ceresetto. También el ex salaíto Gastón Tedesco, que ingresó desde el banco. El zaguero Maximiliano Pollachi no pudo estar porque se recupera de una lesión.