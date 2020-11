Nacido en 1957 en Freyre, Roldán edificó una gran carrera y quedó en la historia como uno de los grandes boxeadores argentinos, peleando tres veces por el título del mundo de la categoría mediano y más allá de que no pudo conseguir ese título fue considerado para muchos un gran campeón. Acumuló 67 victorias (47 por KO), cinco derrotas, dos empates y un combate sin decisión.

Martillo Roldán fue recordado por las inolvidables peleas con Frank Fletcher, en 1984, que terminó en el hospital luego de un knock out. También lo son los combates frente a Marvin Hagler, en el mismo año, con Thomas Hearns, en 1987 o frente a Michael Nunn, en 1988.

Embed

Sus recuerdos

En una entrevista con El Periódico en 2016, Roldán contaba que seguía sintiendo el cariño de la gente muchos años después de haber dejado los guantes. "Yo creo que pasan los años y la gente me sigue recordando igual. Acá se hizo un festival adonde me hicieron un homenaje y metimos 1.300 personas y hubo gente que era de la época en que yo peleaba. Se ve que causó muchas sensaciones. Antes no había tanta televisión. Las primeras peleas mías fueron en blanco y negro, después en color y las peleas con Tommy Hearns eran como a las 2 o 3 de la mañana y la gente se quedaba. Mucha gente de los pueblos me dice que veía mis peleas y de ahí algunos se iban sin dormir a hacer el tambo, y que cuando perdía lloraban", relataba.

martillo Roldan01.jpg

Sobre sus comienzos, contó que todo surgió una vez que escuchó en la radio que había boxeo en un pueblo cercano. "En el 71 estábamos comiendo con mi papá, mi mamá, mi hermana y mi hermano, y escuchamos radio de Rafaela que había boxeo en Coronel Fraga, entonces dijimos «vamos papi, vamos» y fuimos con un Ford A. A la media hora de haber llegado, yo ya estaba arriba del ring. Ahí empieza. Eso fue un viernes, el lunes estuve en el gimnasio. Mi viejo me traía todos los días en el Ford A y nos salía muy cara la nafta así que me compré una motito que era fabricada en San Francisco y así empecé", recordó.

"Cuando debuté profesionalmente yo ya tenía 100 peleas amateur", aseguró.