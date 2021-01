Dos penales en contra y el peor cierre para Central

“Jugamos un partido a la altura de la exigencia, por momentos fuimos muy superiores pero tras el segundo penal, que es inexistente, el partido queda quebrado”, analizó el Kily González tras el cotejo. “Es fácil cobrar en contra de Central parece pero no hay que quejarse y seguir”, agregó. Cuando declaró, seguramente el DT canalla no había tenido la chance de ver las imágenes y la pelota rebotando en el codo extendido en el piso de Bottinelli en ese segundo penal. Del primero no dijo nada, porque fue claro que Laso tomó a Bouzat del hombro tras quedar del lado de afuera en la marca cuando entraba al área y luego lo empuja con la rodilla derecha.