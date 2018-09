De Felippe: "Me motiva la idea de jugar un clásico" en Copa Argentina

El director técnico de Newell's Omar De Felippe admitió hoy que lo "motiva" la posibilidad de jugar un clásico con Central por la Copa Argentina, pero no quiso ir más allá y sólo se limitó a hablar del partido ante Belgrano, en el que aprovechará el envión anímico que significó el pase a cuartos de final del certamen nacional para seguir por la buena senda. La Lepra juega el sábado, a las 17.15, por la quinta fecha de la Superliga. Dirige Diego Abal y transmite Fox Premium.

"Me motiva pensar en la idea de un clásico, sería la primera vez para mí, pero por ahora tengo la cabeza puesta en Belgrano porque necesitamos los puntos. Todavía falta un partido y sabemos que en la Copa Argentina todos los partidos son difíciles", indicó este mediodía el entrenador rojinegro. Sucede que la posibilidad está a la vuelta de la esquina, puesto que si el equipo del Patón Bauza vence a Almagro, el choque entre Newell's y Central quedará sellado.

De Felippe destacó que al equipo le hizo bien pasar de fase en la Copa Argentina, pero admitió: "Futbolísticamente tenemos que dar un poco más, sobre todo porque vamos a una cancha difícil y tenemos que sumar. Queremos cortar esta racha porque no es acorde para un equipo como Newell's".

El entrenador señaló que aún no tiene el equipo porque espera que se recuperen todos los jugadores. No obstante eso, marcó la idea que pretende para no volver con las manos vacías desde Córdoba. "Me gustaría que el equipo se haga fuerte con la pelota y defienda lejos de nuestro arco para que no quede expuesto a la localía del rival, que se hace complicado. Así que veremos la recuperación de algunos jugadores para confirmar el equipo", señaló este mediodía en conferencia de prensa.

Respecto al equipo, Alan Aguerre seguirá bajo los tres palos en reemplazo de Nelson Ibáñez, quien aún acarrea una molestia física en el hombro, lo cual le impide atajar con normalidad. También resta resolver cómo estará conformado el medio campo para poder confirmar la estrategia.

Es probable que De Felippe siga apostando al doble cinco compuesto por Hernán Bernardello y Juan Sills, aunque aún no está confirmado si jugará con cuatro o cinco volantes, lo cual condicionará la posibilidad de que Luis Leal tenga compañero en la delantera.

"Oviedo no va a estar en esta concentración, posiblemente esté en la otra. Viene trabajando muy bien", confirmó el entrenador ante la posibilidad del acompañante de la Pantera. Esto le abre la puerta al juvenil Lisandro Cabrera, siempre y cuando el esquema sea 4-4-2. "Tenemos que ver si nos conviene jugar con dos delanteros, porque en otros partidos nos ha pasado que perdemos la pelota a delante y el equipo nos queda muy partido", opinó De Felippe.

Por lo pronto, Newell's formaría de la siguiente manera: Aguerre; Iván Piris, Stefano Callegari, Fabricio Fontanini y Mariano Bíttolo; Sills y Bernardello; Joel Amoroso, Mauro Formica y Víctor Figueroa; Leal.