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De Facundo Mallo en Mendoza a Luca Raffin en el Gigante: los yerros que costaron goles

Los zagueros centrales de Central vienen fallando seguido, Facundo Mallo ante Independiente Ricadavia y Luca Raffin ahora ante Atlético Tucumán.

4 de abril 2026 · 22:26hs
Leandro Díaz festeja el empate de Atlético Tucumán

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Leandro Díaz festeja el empate de Atlético Tucumán, luego del error de Luca Raffin. En el partido anterior Facundo Mallo hizo el prólogo.
De Facundo Mallo en Mendoza a Luca Raffin en el Gigante: los yerros que costaron goles

En Central los errores se pagan con goles. Lo sufrió en Mendoza, cuando Facundo Mallo se equivocó feo ante Independiente Rivadavia y ahora Luca Raffin, su reemplazante, ante Atlético Tucumán. Los zagueros centrales, otroras el bastión canalla, vienen defeccionando y se paga caro.

En el partido anterior, ante el hoy mejor equipo del Apertura, Independiente Rivadavia, Facundo Mallo quiso darle el pase a Gastón Avila sin mirar, se la entregó en bandeja al 9 rival, Ignacio Arce, se fue mano a mano con Jeremías Ledesma y facturó. Fue el 1 a 0 de Independiente Rivadavia.

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En aquél momento, Central estaba en un buen momento del partido, había equilibrado el mejor inicial rival y controlaba la pelota. Pero del gol no se pudo recuperar y terminó perdiendo y por 2 a 0.

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Del gol en Mendoza al error de Luca Raffin

Ahora, en el Gigante, Alejo Veliz había marrado un penal de entrada pero sobre la media hora convirtió un golazo de cabeza para darle la victoria parcial a Central, justo cuando Atlético Tucumán venía de perderse dos goles, un remate en el travesaño de Laméndola y un cabezazo solo en el área chica de Suso que se fue desviado.

>>Leer más: Central: la vuelta de Mallo tuvo un error grosero, que fue como un golpe de nocaut

Las cosas parecían encaminarse en Arroyito hasta que Raffin la paró de pecho en mitad de cancha y ante el acoso de Leandro Díaz giró hacia su arquero. Pero pifió el pase fuerte hacia atrás y se la dejó servida al veterano centrodelantero, que también corrió mano a mano, esta vez ante Jorge Broun, y empató el partido antes del descanso.

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Como pasó con Veliz cuando erró el penal, los hinchas alentaron a Raffin cada vez que tocó la pelota para darle ánimo tras el error.

Pero después del segundo gol de Veliz, casi se repite la historia. Raffin despejó mal en el área y se la dejó servida a Leandro Díaz, pero Broun evitó la hecatombe para el pibe. Jorge Almirón lo bancó y lo dejó hasta el final en la cancha.

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Dos fallas importantes de sus zagueros centrales, dos goles del rival. La gran dupla Mallo-Quintana con la que Central edificó un gran 2025 y antes el título del 2023, fue mutando y hoy, con muchos cambios y lesiones, no ofrece las garantías de antaño.

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