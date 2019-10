Cuestión de cabeza

Newell’s se encuentra ante la chance de alcanzar su primer triunfo de visitante. Esta posibilidad se fundamenta en el rendimiento parejo del equipo, con un juego que consolida fecha tras fecha. Hoy se encontrará con el conjunto menos exigente de los que enfrentó afuera del Coloso. Esto no implica que vaya a ser un partido de fácil resolución para la lepra. Será un desafío donde prevalecerá el que use mejor la cabeza. En el caso de Newell’s, siendo inteligente y atacando con paciencia. Y en el de Patronato, siendo capaz de ganar en el juego aéreo, que es su fuerte.

El llamado de atención que tuvo el conjunto rojinegro la fecha pasada ante Banfield fue las pocas ocasiones de riesgo que generó. Fue tan floja la producción en el Coloso que no estuvo lejos de irse con una derrota. La posesión que tanto resalta Kudelka no resultó efectiva. Denis Rodríguez falló en la creación y Lucas Villarruel dejó en claro que no está capacitado para colaborar en esa faceta del juego. No extrañaría entonces que el DT meta mano en la formación y le de a Aníbal Moreno la ocasión de jugar hoy desde el inicio.

Sirve la aclaración de que la responsabilidad tampoco recae en un sólo jugador. El funcionamiento colectivo en ataque requiere de un crecimiento. Newell’s necesita más de Rodrigo Salinas, quien tiene que justificar su inclusión de titular por segundo partido consecutivo. Lucas Albertengo también tiene que levantar, jugando por el sector derecho, donde da la impresión que no es el mejor sector en el que se desenvuelve.

De Maxi Rodríguez siempre se espera que brinde el salto de calidad que sólo los elegidos son capaces. En su caso, y siendo la de Patronato una cancha con espacios reducidos, sus toques pueden ser determinantes para un pase filtrado o una intervención letal.

A los laterales Angelo Gabrielli y Mariano Bíttolo les corresponderá abrir bien la cancha, convertirse en alternativas ofensivas, y que el final de la jugada sea productiva y no con centros imprecisos.

Está claro que Newell’s no renuncia nunca a la idea de atacar. Le va mejor o peor, pero no cambia de idea. Ante Vélez en Liniers le fue mal. Mejoró contra Central en el Gigante y Boca en el Coloso. En ambos encuentros se ilusionó con la victoria. No se le dio. Es la deuda que espera saldar esta tarde.

Patronato es un conjunto que mejora su nivel cada vez que se presenta en el estadio Presbítero Grella. Sin nombres rutilantes, apuesta por pelotazos largos para la cabeza de los de arriba. Para Newell’s será fundamental contrarrestar ese juego aéreo con Cristian Lema y Santiago

Gentiletti. A Julián Fernández le tocará la misión de apoyar a los zagueros, estando atento a la segunda pelota del conjunto paranaense.

Más allá de eso, si el equipo del Parque es impreciso y no logra una buena circulación, el trámite favorecerá a Patronato. El control y la profundidad serán los principales argumentos de Newell’s para volverse de Paraná con los tres puntos.

El Gato está listo para ir al banco

La convocatoria de Mauro Formica para estar entre los concentrados que desde ayer se instalaron en Paraná es la principal novedad. El volante creativo es un jugador fundamental y existe la expectativa de que vaya al banco de suplentes. Desde el esguince de rodilla derecha con lesión del ligamento interno, el Gato se perdió cuatro partidos. Otro hecho singular es la convocatoria del defensor Leandro Grimi. Durante la semana, Cristian Lema sintió una molestia en la zona lumbar, pero se recuperó y jugará. Frank Kudelka concentró a 20 futbolistas. Aparte de los titulares, se encuentran en Paraná: Ibáñez, Nadalín, Fontanini, Grimi, Villarruel, Nicolás Castro,Formica, Alexis Rodríguez e Insaurralde.

En tanto, Patronato concentró a 18 jugadores. Los que irán al banco de suplentes son: Costa, Marín, Gastón Díaz, Urribarri, Miloc, Rosales y Franzoni.