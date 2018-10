Cuando los de afuera deciden lo propio

La organización de la Copa Argentina no escapa a la mediocridad a la que está sujeto todo el fútbol del país. Por eso la capacidad de asombro ya atravesó los límites imaginados. Ya poco importa cuándo y dónde se dispute el clásico. Ni siquiera con las certeza del lugar, la fecha y el horario. Porque todo estaba dentro de lo previsto por aquellos que manejan con tanto desdén desde allá la pasión de acá. Sí, la de toda una gran ciudad. Central y Newell's futbolísticamente tienen la responsabilidad de encontrar una estrategia común para preservar los intereses de sus hinchas, sin que esto implique afectar los propios de manera individual. Un método que les permita contrarrestar cualquier pretensión de avasallamiento desde un centralismo donde día tras día exhibe obsceno sus formas acotadas a la conveniencia de Boca y River. No es casualidad que desde Buenos Aires propiciaran una reunión cuya conclusión fue funcional para aquellos que pugnaban por esa excusa para decidir lo que querían. Y la encontraron sin demasiado esfuerzo. "Los clubes no se pusieron de acuerdo", fue la explicación óptima que a través de la técnica del rumor activaron y distribuyeron ayer a primera hora de la tarde en los diferentes medios porteños. Luego de fomentar la histeria colectiva a partir de ese encuentro al que los representantes de la organización del torneo ni siquiera asistieron, comenzaron a formatear la alternativa que menos los comprometía, la que desde ayer surcó redacciones a manera de versión para ir forjando la idea de jugarlo allá sin la gente de acá. Ya poco importa cuándo y dónde se juegue el clásico. Porque el método que utilizaron nunca valoró ni dimensionó la importancia que tienen Newell's y Central para la gente de Rosario. De todo se aprende. O al menos deberían.