Cristian Fabbiani: "Vengo a cumplir un sueño y si era por mí hubiera estado en el clásico"

"Estoy feliz, se me nota en la cara. Estoy acá por lo que hice. Vengo a cumplir un sueño. Sé que se hablaba de mí en este tiempo. No es grato el momento, pero es un placer ver al club como ha crecido en este tiempo. Sé que todo depende de los resultados" , fueron las primeras palabras del entrenador.

Durante la conferencia, Fabbiani fue dando a entender cómo pretende que juega su equipo. "Mi idea es no perder. Hay que tener orden, no soy el (Manchester) City para salir jugando. Tengo que conocer el ida y vuelta con los jugadores", dijo.

"El fútbol es básico"

"Soy de la vieja escuela. Miro mucho fútbol, sobre todo el alemán. Me gusta las cosas normales. El fútbol es básico. Van a tener que correr todos. Si corremos más, cada uno llegará sobre el final con aire en la cabeza para poder pensar", agregó.

"Ojalá les pueda transmitir lo que les transmití a los chicos de Riestra. Ya tuve sensaciones en el plantel de que entienden lo que yo quiero", aseguró.

Acerca de su salida de Newell's en su etapa de futbolista, para continuar en River, que se dio en forma abrupta, declaró: "No quiero vender humo, en su momento se dijeron cosas. Fue una mala decisión en mi vida, me confundí y se notó. Me fui de Newell's y nunca volví a jugar bien al futbol".

El afecto del hincha

"La gente estaba dolida, pero ese semestre jugué gratis. Me fui porque (Eduardo) Lopez (presidente de Newell's) perdió, pero me costó la carrera. Tengo algo con la gente de Newell's que no tiene explicación. Trataré de hacer las cosas mejores que antes", dijo.

Fabbiani prefirió no abundar en demasiados detalles sobre esquemas tácticos. "No creo en un sistema, quiero que corran todos. Las métricas tienen que dar parecidas. Me gusta jugar lindo, pero si no se puede no se puede", manifestó.

El Ogro Fabbiani le apuntó a la confianza

"Hay que mejorar la cabeza, la confianza. Eso es en donde más fuerte me hago. Los jugadores se tienen que dar cuenta donde están. No siempre lo rebuscado te ayuda. El equipo está golpeado, pero voy a poner la cara. Tienen que estar felices. El futbol es muy duro, hay que entrenar y tener disciplina", dijo.

Fabbiani habló sobre la determinación de cambiar de club y dirigir a Newell's. "Le debo la vida a Riestra, no es normal que me dejen ir. Me hizo crecer mucho, era una oportunidad única. Si era por mí hubiera estado en el clásico. Estaba cómodo, pero quería tomar esta decisión", dijo.

Con respecto a esta estapa de su carrera, dijo: "Madure mucho. Tengo una vida ordenada. Tengo una familia hermosa que me ayudó".