Córdoba quiere seguir prendido

Vuelve. Diego Migueles estará en el mediocampo charrúa para visitar a San Martín. Marcelo Rubén Bustamante

Córdoba va por otro triunfo en Burzaco. El elenco de barrio Tablada buscará seguir prendido en los primeros puestos en la Primera C. Esta tarde visita a San Martín a partir de las 17, por la 16ª fecha y con el arbitraje de Juan Ledo.

Dos cambios tácticos tendrá el elenco dirigido por Ariel Cuffaro Russo. Ingresan Diego Migueles y Damián Ledesma por Lucas Bracco y Juan Casini. El resto del equipo será el mismo que venció a J. J. Urquiza 3 a 2 en el Gabino Sosa.

Los charrúas, que marchan en la quinta posición con 23 unidades, disputarán tres encuentros en 9 días. Hoy, ante San Martín, el miércoles ante Laferrere en Tablada y cerrará la temporada visitando a Leandro N. Alem, el sábado 9 de diciembre.

Los dirigidos por Cuffaro Russo tuvieron una gran remontada en las últimas 4 fechas, en las que sumaron 10 puntos, se metieron en zona de reducido y además quedó a una unidad de clasificar entre los cuatro primeros para disputar la Copa Argentina edición 2018. La campaña viene en alza.

Con ese panorama el DT charrúa confirmó el ingreso de Damián Ledesma en la defensa en lugar de Juan Casini. El ex canalla viene de cumplir una fecha de suspensión.

La segunda modificación será el regreso de Diego Migueles en el mediocampo por Lucas Bracco. Cabe recordar que el ex canalla estuvo entre los suplentes ante J. J. Urquiza e ingresó en el complemento.

"Las dos modificaciones son tácticas y no por lesiones. Ambos jugadores vuelven al equipo después de suspensiones y lesiones. Lo importante es que el grupo está muy bien y a disposición del cuerpo técnico para seguir por este buen camino", confió el DT Cuffaro Russo.



Homenaje a los campeones del 57



Anoche se llevó a cabo en la sede charrúa de calle San Martín el homenaje al plantel que logró el ascenso a la máxima categoría en 1957, con la presencia de dos jugadores, el defensor Rodolfo Rivoiro (luego sería DT) y el delantero Alberto Constantino.

