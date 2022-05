Copa Libertadores: River humilló con Alvarez y Boca precisa ganar sí o sí

River Plate no tomó el último partido del grupo F de compromiso, puso a los titulares pese a que llegaba clasificado y con el primer puesto asegurado, y goleó a Alianza Lima en el Monumental por 8 a 1, con un intratable Julián Alvarez que hizo 6 de todos los colores. Y este jueves será el turno de Boca Juniors de dar la talla. Para eso no le queda otra que derrotar en La Bombonera al duro Deportivo Cali si pretende clasificar, como el resto de los equipos argentinos participantes en esta edición de la Copa Libertadores, a los octavos de final. Es más, si logra el objetivo, hasta podría haber superclásico en esa instancia.

Marcelo Gallardo podría haber guardado a muchos titulares en vistas de que ya en la fecha pasada, cuando despachó a Colo Colo, River había asegurado la clasificación y el primer puesto del grupo. Pero no solo no lo hizo, sino que metió al equipo principal y con ellos hizo una notable diferencia con Alianza Lima, que no tenía ninguna chance. Tres goles de Julián Alvarez en el primer tiempo, tres más en el segundo y los restantes de Simon y el excanalla Elías Gómez redondearon la goleada (descontó Lavandeira al final de penal) y ahora River quedó como el segundo mejor primero, por lo que definirá de local siempre, excepto que le toque en instancias superiores a Palmeiras, el único con puntaje ideal.