Copa Davis: la ilusión argentina se pone en marcha ante Kazajistán

Aún está fresco el recuerdo de la última serie disputada en septiembre de 2023, cuando el seleccionado argentino se hizo fuerte en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y no le dio ningún tipo de chances a Lituania. Ese fin de semana los capitaneados por Guillermo Coria ganaron 4-0 con actuaciones resonantes de Francisco Cerúndolo y Sebastián Baéz. Con la misma formación, Argentina comenzará hoy a desandar su camino en pos de volver al Grupo Mundial, cuando enfrente a Kazajistán en el Jockey Club Rosario, en una serie histórica puesto que es la primera vez que un cruce por Copa Davis se juega en la Cuna de la Bandera.

Con Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Sebastián Báez, Argentina tiene tres singlistas Top 30. Entre estos integrantes del equipo hay mucha paridad y existe una competencia sana, pero dos de ellos son los que jugarán, al menos, el primer día en Rosario. Guillermo Coria, se volcó por los dos primeros y explicó tras el sorteo las razones de su elección. “Tenemos tres grandes jugadores de singles, tres que podrían ser el singlista número uno. Los tres están en perfectas condiciones, en un gran nivel, lo que no deja de ser un lindo problema elegir a los dos que van a jugar el sábado. Primero hablamos con Báez, que es quien no va a jugar, y después con Cerúndolo y Etcheverry. Esta decisión no fue fácil de tomar... igualmente los tres están listos para hacerlo”, confió el capitán argentino.