Copa Davis: desde el Jockey Club resaltan que es "un hecho histórico" para Rosario

El titular del club agradeció la gestión del actual capitán del equipo argentino, el ex tenista rosarino Guillermo Coria , al ex capitán Luli Mancini, al municipio local y al gobierno provincial por el apoyo en la organización. "Este tipo de eventos ayudan a revalorizar a una ciudad tan maltratada ", resaltó Roberts.

"Es un hecho histórico porque es la primera vez que tenemos la Copa Davis en Rosario", destacó Roberts en declaraciones al programa "Todos en La Ocho" . A su vez, se mostró " muy agradecido con Guillermo Coria , que es el principal motor para que pudiese venir la Copa Davis a Rosario, más allá de que tampoco sería posible si no hubieran colaborado la Municipalidad de Rosario y el gobierno provincial".

Embed #AHORA #TodosEnLaOcho l Charles Roberts, Pte @jockeyclubros. La Copa Davis llega a nuestra ciudad "Pusimos toda nuestra estructura a disposición para que se pueda armar un estadio acorde a la competencia. La semana que viene ya comienzan las obras. La expectativa es grande" pic.twitter.com/ObeY8nDJOJ — LT8 am830 (@LT8am830) December 27, 2023

El titular del Jockey Club Rosario aseguró que Coria, ex Nº3 del mundo del ránking ATP, viene trabajando desde hace tiempo para traer este tipo de competencias a Rosario, hecho que también lo venían hablando con otro ex tenista, el rosarino Alberto "Luli" Mancini. "La verdad que tenemos la suerte de tener dos ex tenistas extraordinarios en el club", destacó.

>>Leer más: Guillermo Coria: "Rosario demostrará con la Copa Davis que es una ciudad importante"

"Vemos un poco maltratada a la ciudad y por eso este tipo de eventos ayudan a revalorizarla", consideró respecto a la serie de Copa Davis, que se disputará el fin de semana del próximo 3 y 4 de febrero en un estadio a contruir en los próximos días por parte de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

"La realidad es que nosotros pusimos a disposición las instalaciones del club a la Asociación Argentina de Tenis, que es la organizadora del evento. Pusimos toda la estructura y ellos ahora tienen que armar un estadio, que se hará dentro de la cancha de tenis y tendrá capacidad para 6 mil personas", confirmó.

A su vez, aseguró que esta competencia deportiva "traerá un movimiento muy grande a nivel turístico y las entradas se van a agotar de forma rápida porque la expectativa es muy grande para competir nuevamente por la Ensaladera de Plata".