Copa Argentina: el semestre en el fútbol argentino empieza con Rosario Central

Llamó la atención, o no tanto, que mientras la selección argentina jugaba en Miami ante Perú, a la misma hora el club o la franquicia representativa de la ciudad estadounidense, el Inter Miami de Lionel Messi, disputaba su encuentro de la MLS. De visitante, eso sí. Pero claro, qué se puede pensar de esa liga para un deporte que, por más que se esmeren, no puede concitar la misma atracción que otras disciplinas. Sin embargo, en competencias como la brasileña o la uruguaya, que el sábado a la noche disputaron su encuentro de cuartos de final de la Copa América, no detuvieron sus partidos. En cambio, en Argentina sí. Y eso que excepto Franco Armani, no hubo jugadores del medio local en el equipo de Lionel Scaloni. Pero ese paréntesis llegó a su fin y es Central el que lo rompe, con su intento de alcanzar los 8º de final de la Copa Argentina ante Barracas Central.