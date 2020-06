Con orgullo, Central y Newell's levantan la misma bandera

La sociedad va dando pequeños pasos en lo que hace a adquisición de derechos. En temas de sexualidad fueron muchas las conquistas logradas en los últimos años, producto de largas luchas, pero todavía cuesta romper con ciertas barreras, ciertos tabúes que forman parte justamente de una sociedad machista y patriarcal por naturaleza. La comunidad lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, intersexuales y queers (LGBTIQ) tracciona en el día a día intentando eliminar comportamientos que tienen que ver con la discriminación y, sobre todo, con los tratos abusivos. Hoy, 28 de junio, en el Día del Orgullo Gay, desde Central y Newell’s se suman a esta movida. Sí, desde los clubes más grandes de Rosario, entidades donde el fútbol lo es todo. Por eso la importancia de la salida del clóset, como suele decirse en temas de sexualidad, en un ámbito en el que el machismo hace de las suyas a cada segundo y donde derribar esas barreras cuesta. De allí la importancia de que ambos clubes cuenten con una secretaría de género y diversidad sexual. Pablo Facciuto, vocal de Central, y Franco Magnano, presidente de futsal de Newell’s, accedieron al diálogo con Ovación y contaron por qué decidieron visibilizar su orientación sexual, colaborando con la pelea que implica la militancia por el respeto hacia ellos mismos y hacia el otro.

No pueden seguir existiendo actos de discriminación por la orientación sexual o por la persona que uno decida amar

“Se trata de aportar un granito de arena, porque no pueden seguir existiendo actos de discriminación por la orientación sexual o por la persona que decida amar”, fue una de las frases de Facciuto. El dirigente de Central, de 33 años, colaboró con la comisión directiva de Raúl Broglia en la secretaría de actividades sociales, a la que “intentamos darle otro vuelo”. Hoy, ya como miembro de la comisión directiva pone el foco de atención en el trabajo de la secretaría de género del club. Desde allí, y desde un fuerte anhelo de deconstrucción, intenta ayudar a socios e hinchas para que no sean discriminados por su orientación sexual.

Mientras que del lado de Newell’s también es una realidad la secretaría de género y diversidad, en la que día a día trabaja Magnano.

Una vez que mi grupo cercano supo mi orientación sexual el mayor miedo era hacerlo público, por el hecho de qué iba a pasar al día siguiente, cuando fuera al club

“Una vez que mi grupo cercano supo mi orientación sexual el mayor miedo era hacerlo público, por el hecho de qué iba a pasar al día siguiente, cuando fuera al club. Hasta se me cruzaban los fantasmas de que me peguen o me insulten. Pero nada de eso ocurrió. Celebro que Newell’s trabaje y le dé lugar a la diversidad”, confió Magnano.

