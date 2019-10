Cocca tiene el equipo en la cabeza, pero no lo muestra

La próxima semana será mucho más importante para los avances que se puedan conocer respecto al equipo que Diego Cocca pondrá en cancha para recibir el domingo 20 a Vélez. Lo hecho hasta aquí fue igual de importante para el cuerpo técnico, pero recién en los próximos días habrá una idea más clara sobre ese punto. Igual, hoy podría haber algún ensayo táctico y, posiblemente, se muestren las primeras cartas.

En líneas generales no habría demasiadas incógnitas más que saber qué es lo que determinará el entrenador en el carril izquierdo. Se supone que el equipo será prácticamente el mismo que el que viene de igualar con Lanús y que sólo podría haber alguna modificación del medio hacia adelante. Como es costumbre en las últimas semanas, el nombre de Joaquín Pereyra volverá a sonar con fuerza para mantenerse entre los once o bien para dejarle el lugar a algún compañero. Y esto no tiene que ver con el error que cometió en cancha de Lanús (perdió la pelota en tres cuartos y de allí vino el gol del Pepe Sand), sino porque su rendimiento no fue de lo mejor cuando el DT decidió dale pista en lugar de Diego Zabala.

Más allá de eso y de algún rendimiento que pudo no haber estado de acuerdo a lo imaginado (sucedió todo lo contrario frente a Racing), Cocca sabe que el equipo, jugando de la forma en la que lo está haciendo, se mantiene invicto.

La mejor noticia que tuvo el técnico canalla en estos días es que Diego Novaretti (recibió un fuerte golpe, que le significó pérdida de conocimiento) pudo trabajar toda la semana con absoluta normalidad y que no se verá en la obligación de buscarle un reemplazante.

Hoy posiblemente empiece a acomodar algunas fichas. Pero recién la próxima semana será el tiempo del fútbol, donde el DT estará ante la obligación de poner en cancha un equipo lo más competitivo posible para enfrentar al Vélez de Heinze.

Todos aptos para el reducido

La de ayer fue una nueva jornada de trabajo para Central en la que hubo fútbol en espacios reducidos y de la que, en principio, participaron sin inconvenientes Riaño y Gil. Según el parte médico entregado"todos" los jugadores (a excepción de Barbieri, Zampedri y Cabezas) entrenaron con normalidad.