Cocca: "Si el equipo no funciona es mi responsabilidad"

El entrenador de Rosario Central Diego Cocca fue autocrítico tras lo que fue la derrota ante Defensa y Justicia (0-3) de la fecha pasada y ayer anticipó que volverá al esquema táctico 4-3-3 que le dio “buenos resultados” y, además, avisó que aún no definió el equipo. “Tenemos que tomar decisiones para buscar un mejor funcionamiento para todos. Si el equipo no funciona bien la responsabilidad no es de los jugadores, es mía. Está en mi encontrar los jugadores que me pueden dar ese funcionamiento, esperemos que el domingo (por mañana) se consiga”, remarcó el DT auriazul en rueda de prensa.

Central recibirá mañana a Arsenal desde las 19.40, en el que será el último partido de local de la Superliga. “Arsenal es un equipo que juega bien, conozco al técnico (Sergio Rondina) y les tenemos respeto, nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas de local como lo venimos haciendo y seguir mejorando. Hemos encontrado y decidido volver al 4-3-3”, dijo sobre una estrategia que le dio “buenos resultados”.

“El cambio muchas veces es bueno, nos ha dado resultado. La idea es buscar solidez, circulación, juego y llegada. Queremos que al rival le cueste mucho hacernos un gol, ser un equipo ordenado, serio y desde allí tener nosotros la chance de ponernos en ventaja. Queremos un equipo flexible en el sistema”, añadió Cocca.

El DT además comentó cómo se desarrollaron esas modificaciones en las prácticas: “Las variantes muchas veces son buenas, hay que saber cuándo y que tengan un objetivo y una lógica, se lo manifesté a los jugadores en la semana, lo entendieron bien y se vio una mejoría en los entrenamientos”.

En cuanto a la presencia de público sin restricciones en el Gigante (ver página 6) manifestó que: “me pone bien por Central que haya público el domingo, como cuerpo técnico y jugadores es muy importante, la gente nos contagia y eso se nota, el equipo tiene un plus de local y lo está demostrando, hay que tomar conciencia y tener cuidado”.

Por último dijo que todavía no definió el equipo. “(Federico) Martínez está mejorando mucho como todos, le dimos rodaje en amistosos para que vea el fútbol argentino y se adapte. Alan Marinelli también se encuentra bien y lo probamos. Gamba es otra opción. Pelearán el puesto (de delantero por izquierda)”.