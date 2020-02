Cocca: "Cuando llegué al club dije que íbamos a pelear arriba"

Si algo demostró Diego Cocca en la conferencia de prensa de ayer es que piensa lo mismo que cuando asumió. Porque en la entrevista exclusiva que le dio a Ovación en mayo de 2019, la primera que había concedido a un medio rosarino desde su llegada, el técnico de Central ya había adelantado que no pensaba en la tabla de los promedios. De hecho, el título de la página 2 de aquel 12 de mayo fue contundente y hasta despertó que muchos creyeran que estaba vendiendo humo, como se dice habitualmente: “No vine a pelear el descenso, vine a pelear el campeonato”. Más de 9 meses de esa declaración de principios, el DT canalla ratificó lo que le había adelantado a este diario: “Cuando llegué a Central dije que quería un equipo que esté pensando en la tabla de arriba y estamos mirando eso, sólo tenemos a cuatro equipos arriba. Eso motiva mucho y desde esa motivación seguimos trabajando con mucho respeto por lo que nos queda por jugar”, declaró Cocca en Arroyo Seco.

Cocca no sólo no mintió cuando dijo lo que dijo, sino que logró posicionar a Central en el lote de arriba. Es cierto que el equipo no se muestra demasiado proclive a llenar los ojos con su juego. Incluso por momentos se encolumna detrás de una versión que la mayoría de las veces desprecia la prepotencia futbolera. Igual, ese estado de inclinación colectiva, no lo inhabilita a sacar buenos resultados. Aunque otras veces el tiro le sale por la culata como ocurrió en el 5-0 vergonzoso que sufrió contra Independiente en Avellaneda.

En ese sentido, el técnico canalla entiende que cuenta con un plantel para jugar mejor de lo que jugó hasta ahora. Hasta abandonó la excusa que había utilizado tras perder estrepitosamente ante Independiente, cuando se escudó en el facilismo de decir que “estamos dando muchas ventajas”, poniendo el foco en la salida de varios titulares y en la llegada algo tardía de los refuerzos.

“La verdad es que estoy muy contento con todo el plantel. Veo que el grupo está creciendo, mejorando y evolucionando. Ahora el problema pasa a ser mío y eso es muy bueno para un entrenador. Igual, soy consciente de que tenemos que mejorar con nuestro juego y por eso esta semana hicimos mucho hincapié en ese aspecto”, recalcó el DT, sabedor de las bondades y los defectos del equipo.

Cocca se ubica claramente en el grupo de entrenadores que no comen vidrio. Es más, si le ofrecen, lo huele, pero enseguida detecta por dónde viene la mano. Por eso conoce el paño por el que se deslizará el partido del lunes contra Defensa y Justicia en Florencio Varela. No hay que ser un erudito en fútbol para darse cuenta de que el equipo de Hernán Crespo será el que llevará mayormente las riendas del trámite. Y a Central no le quedará otra que aguantar y guardarse la carta del contraataque. Cualquier otro formato del desarrollo estaría desafiando a la lógica. De hecho, el propio Cocca lo aclaró con todas las letras ayer: “Defensa atacará mucho. Entonces tenemos que saber cómo marcarlo y qué hacer. Pero para crecer tenemos que jugar mejor, nos tenemos que animar a jugar, a manejar la pelota, a contraatacar en los momentos justos y mejorar en la toma de decisiones”, radiografió con ojo de cirujano al rival que se viene y también en la teoría ya conoce el antídoto para sacar agua de entre las piedras en Florencia Varela.

Y completó el análisis con las mismas palabras con las que se lo suele reconocer a Defensa y Justicia: “Enfrentaremos a un rival que juega bien, que tiene una cultura del buen juego, lo viene haciendo bien, viene de ganar de visitante y tenemos que tener mucho cuidado y tomar recaudos. Estuvimos trabajando mucho porque tienen muchas variantes ofensivas. Sabemos cómo nos jugará”.