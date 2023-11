Chiquito Romero: "Hicimos una Copa Libertadores muy buena"

El arquero de Boca, Chiquito Romero, valoró la Copa Libertadores que hizo Boca pese a la derrota, lo mismo que Darío Benedetto. "No tenemos nada que reprocharnos", dijo el Pipa.

El plantel completo de Boca, que no pudo alzarse con la Copa Libertadores ante Fluminense.

La tristeza invadió por supuesto a los jugadores de Boca , tras quedar a la puerta de la consagración de la Copa Libertadores de América. Pero al menos en la opinión de dos de sus referentes, sintieron que hicieron un buen papel ante el campeón Fluminense y que no tienen nada que reprocharse. Así se expresaron Sergio Chiquito Romero y Darío Benedetto.

"Hicimos una copa muy buena", dijo Chiquito Romero. "Tuvimos muchas chances de ponernos en ventaja o empatar antes. lamentablemente sobre el final se nos escapó y no pudimnos aprovechar el hombre de más. Pero creo que Boca hizo una gran copa".

Y por último le agradeció a "la gente que nos acompañó durante toda la copa y no haberle dado una alegría duele mucho".

Mientras que Darío Benedetto, que entró por Edinson Cavani cuando Boca había logrado el empate, señaló: "Era un sueño para nosotros y no se nos pudo dar, pero rescato el rendimiento de todo el equipo y los huevos que le pusimos en toda la Copa. No daban un peso por nosotros y jugamos otra final que no pudimos concretar".

"Es difícil hablar en estos momentos pero le quiero agradecer a todos mis compañeros porque dejamos todo, no solo en este partido sino en toda la copa"

"En los últimos quince merecimos más. Ellos buscaron su resultado y a nosotros se nos complicó. pero fuimos en busca del partido hasta el último minuto y no tenemos nada que reprocharnos", cerró el Pipa.