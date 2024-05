Central ya aterrizó en Montevideo con toda la ilusión de pasar a octavos de la Copa Libertadores

El plantel de Central ya está rumbo a Uruguay: no viajó Agustín Sández

El lugar elegido por Central para concentrar no parece algo al azar, ya que el hotel está muy cerca del aeropuerto, pero sobre todo a escasos minutos del estadio Campeón del Siglo, donde desde las 19 de este martes irá en busca de una victoria que deposite al equipo en las instancias finales de la Copa Libertadores. De no lograrlo accederá a la instancia de play off de la Copa Sudamericana.