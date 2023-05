El entrenador de Central mantiene un interrogante en la previa del encuentro ante Platense, deberá definir si arriesgará o no al volante Walter Montoya

Central hizo el último paso. Miguel Russo no confirmó el equipo. Por lo tanto, el hincha recién se enterará cuando esté por comenzar el encuentro contra Platense, pactado para este domingo a partir de las 14 en el Gigante de Arroyito. El principal interrogante sigue siendo si Walter Montoya será arriesgado y saldrá entre los titulares, ya que no se recuperó ciento por ciento del esguince de tobillo que sufrió la fecha pasada en Córdoba ante Talleres. En caso de no actuar como se presagia, quien tiene la chance de jugar es Francis Mac Allister. Aunque también es real que si el entrenador imita lo que hacía en su momento Carlos Tevez, Gino Infantino también podría oficiar de doble cinco.