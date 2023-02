Central regresa a las prácticas en Arroyo, pensando en Lanús

No hubo demasiado tiempo para saborear el triunfo ante Arsenal y el canalla ya cambió el chip reemplazándolo por el de Lanús. Central visitará al granate el próximo sábado, a las 17, buscando extender la buena racha inicial. Pero no son todas buenas para Russo, ya que no podrá contar con Alan Rodríguez, expulsado en la última fecha, ni con Carlos Quintana, quien terminó con un esguince.