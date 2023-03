Ya no tiene ese enorme despliegue que originaba un surco por la banda derecha entre presentación y presentación. Tampoco ya lo se ve exigiendo a los arqueros rivales lanzando misiles de media distancia. Parece haber archivado las lesiones también. Poco a poco está volviendo a sumar minutos de acción como hacía tiempo no sucedía. Walter Montoya comulga otra función en este renovado Central. El Chaqueño se dedica a sus 29 años a cuidar de mejor manera la quinta del corazón del mediocampo. Pueden pasar minutos sin tocar la pelota. Pero cuando la tiene, marca la diferencia. El volante tiene otra versión, que es muy diferente a la imagen que dejó en sus inicios . Incluso el propio jugador afirmó que ya no jugaría por el carril como muchos hinchas aún imaginan que podría hacerlo en cualquier momento. “Eso es pasado”, dijo recientemente el futbolista sin dudar y como marcando su flamante rol dentro de una cancha.

Si bien causó sorpresa una vez más en la comunidad canalla al ver al Chaqueño actuando en ese sector, lo concreto es que de ahí ya no se moverá. No tiene intenciones de ocupar su antigua posición. Considera que es una etapa del pasado. Donde el rendimiento era diferente bajo el mando de Eduardo Coudet. Tenía 23 años en aquel entonces. El tiempo lo fue moldeando a otro sector. Lo fue empujando hacia adentro. Aprendió a administrar las energías.

Montoya dejó sentado días atrás que los hinchas ni sueñen con verlo moverse por la banda derecha como cuando estaba el Chacho. Afirmó que eso es cosa del pasado. Que ya no tiene la edad ni intenciones de hacerlo. Está enfocado “en el puesto que me inventó Tevez”, relató públicamente. Y en eso sigue concentrado. En perfeccionar su andar en el mediocampo canalla.

Cómo será su nueva función que incluso en los partidos ha pasado varios minutos desapercibido. No tocó la pelota. Y ese no es un tema que lo desenfoque. Sabe que ahora esta para otro rol. Y no le disgusta. Todo lo contrario. Acepta jugar de cinco, ahí pegado al capitán Kevin Ortiz. Aunque Montoya no se apichonó y también dijo que no tendría problemas de jugar solo en el medio.

Por lo tanto, el rol del Chaqueño que llegó de Machagai para jugar en la por entonces Academia Griffa y luego dar el salto a Rosario Central, fue mutando. A tal punto que en Cruz Azul hasta ofició de enganche. En Arroyito saltó al profesionalismo como volante derecho. Quedó grabado, incluso, en la retina de los canallas algunos golazos de media distancia (como el que le hizo a Atlético Nacional de Medellín en el Gigante por la Copa Libertadores).

Los fieles auriazules esperan que el jugador saque en algún partido un bombazo. Pero no. Por la mente del profesional no está eso de andar probando desde lejos. Lo certificó de manera firme también, al igual que ya no jugaría recorriendo la banda derecha porque considera que es pasado. El experimentado futbolista no se detiene ni mira el espejo retrovisor. Se planta en el presente y en la realidad que lo envuelve a sus casi 30 años. Ahora actúa solamente de doble cinco, según confesó el propio Montoya. El nuevo Montoya bajo este formato auriazul.

Práctica sin tanta exigencia

Central retomó este lunes los entrenamientos de manera calma y ahora solo piensa en el partido del viernes ante Gimnasia en el Gigante. Miguel Russo tiene a todos los jugadores a disposición, por lo cual no habría que sorprenderse si el entrenador repite la formación que viene de ganarle a Huracán 2 a 0. En tanto, la jornada de este martes será nuevamente matinal, mientras que para el miércoles está estipulado hacer un doble turno.