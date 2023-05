Central: la auditoría arrojó una deuda de casi 25 millones de dólares

"Lo primero a resolver es la deuda futbolística que ronda los 2 millones y medio de dólares. De lo contrario no vamos a poder incorporar futbolistas en el próximo mercado de pases. Incluso eso nos está trayendo un perjuicio enorme en cuanto a que esta inhibición no nos permite incorporar a los juveniles que se captaron y todavía no los pudimos fichar" dijo el tesorero Bagneres quien además potenció el trabajo que están realizando en inferiores Paulo Ferrari y Gustavo Falaschi.