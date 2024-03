Central espantó la angustia y se abrazó a la calma

El triunfo por penales, otra vez las manos mágicas de Fatura Broun y el pase a los 16avos de final y nada más. No más que eso. Claro, la alegría del final fue incontenible por parte de los hinchas, que sufrieron a más no poder después de unos 90 minutos muy flojos por parte del equipo y contra eso hay muy poco que agregar. Pero en el análisis fino quedará esa incapacidad del canalla de poder marcarle diferencia a un Douglas Haig que recién jugó su primer partido de la temporada, al que le iba ganando y contra el que, en ciertos pasajes, llegó a sufrir. De todos modos la Copa Argentina tiene estas cosas y en los últimos tiempos Central si no sufre no vale. Acá cumplió con su cometido, el de pasar de fase (tras igualar 1 a 1 y ganar por 4 a 3 en los penales) y quedar a la espera de Barracas Central o San Miguel, pero se también se llevó unas cuantas materias para estudiar.