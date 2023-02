Aun sin tanto fútbol, Central se las arregla para hacer valer la localía

Lo que plantea Miguel Ángel Russo sobre la necesidad de que el equipo haga valer la localía y la importancia que ello implica no tiene nada de revolucionario, ya que es lo que todos aspiran, pero el tema es lograrlo, más en un arranque de torneo. Y si hay algo que está logrando este Central es sacar provecho de ello, en medio de las enormes limitaciones futbolísticas que muestra, lo que hace que los triunfos en el Gigante adquieran un tinte superador. Es que para un equipo armado desde hace años, que en cierta forma juegue de memoria o con una idea establecida en el tiempo esto de ganar de local sería más sencillo, pero no es el caso de esta versión canalla, que está dando los primeros pasos de un nuevo ciclo. Por eso, se insiste, en el marco de un funcionamiento que no es del todo convincente, qué mejor que abrazarse a la fortaleza del Gigante, donde el último registro de tres victorias consecutivas en Arroyito data de la Liga Profesional 2021, con el Kily González como entrenador, con los triunfos frente a Patronato, Racing y Atlético Tucumán.