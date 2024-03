Central debutará en la Libertadores ante Peñarol en el Gigante

Según el formato de competencia de la Libertadores, los dos mejores de cada grupo clasificarán a los octavos de final, mientras que los que finalicen en la tercera posición pasarán a la Sudamericana. En esta copa jugarán los playoffs de octavos contra los segundos de la fase de grupos de esta competición. El ganador accederá a los octavos de final.

La fase de grupos de la Libertadores comenzará el 2 de abril y concluirá el 29 de mayo. Las siguientes fases, a partidos de ida y vuelta, excepto la final, se disputarán según el siguiente calendario: octavos de final (14 al 21 de agosto), cuartos de final (18 al 25 de septiembre) y semifinal (23 al 30 de octubre).

En tanto, la gran final será a partido único el 30 de noviembre, en Buenos Aires, en estadio a definir.

Central ya conoce a sus rivales de la fase de grupos, en la que será su 13ª participación en la Libertadores. Todo en una ceremonia en la sede de la Conmebol en Luque, donde los auriazules fueron representados por el presidente Gonzalo Belloso, la vice Carolina Cristinziano y el entrenador Miguel Angel Russo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRosarioCentral%2Fstatus%2F1769855509677412434&partner=&hide_thread=false ¡Listos para el sorteo!



El presidente, Gonzalo Belloso, la vicepresidenta, Carolina Cristinziano, y nuestro entrenador, Miguel Russo, junto a su pareja Mónica, los representantes de #RosarioCentral en la ceremonia en donde se conocerán los rivales en la Conmebol… pic.twitter.com/V23jIZsKYg — Rosario Central (@RosarioCentral) March 18, 2024

"Me siento muy contento de estar acá. Es bueno para Central competir en la Libertadores", declaró Russo a la señal deportiva Espn previo a la realización del sorteo. "Al nivel de nuestro fútbol, es el logro más alto estar en la Libertadores. Estamos en un club serio y armado. Sabemos que hay que viajar y se cortarán las fechas de descanso. Pero es un esfuerzo lindo", añadió.

Por su parte, Belloso también habló en ESPN y relativizó el hecho de los rivales que le podían llegar a tocar. "Como dice Miguel Russo, son todas guerras, y estamos preparados para eso", declaró el directivo, quien manifestó su satisfacción por haber aportado su granito de arena para que el equipo auriazul compita en la Libertadores: "Estoy muy feliz por haber podido sumar para que Central esté acá".

Durante la jornada del lunes se inauguró el Museo Conmebol, donde se exhiben imágenes de las leyendas futbolísticas del continente sudamericano. Una de las principales atracciones son las estatuas de Diego Maradona, Lionel Messi y Pelé.

image - 2024-03-18T182640.135.png Las estatuas de Messi, Pelé y Maradona en el Museo Conmebol ubicado en Luque Conmebol

El brasileñó Cafú, Oscar Ruggeri y Nery Pumpido (secretario adjunto de la Conmebol, los tres campeones del mundo a nivel de selecciones, y el delantero Lucas Pratto y el entrenador Martín Palermo, ambos actualmente en Olimpia de Paraguay, fueron algunos de los destacados que dieron el presente en el acto de apertura del museo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCONMEBOL%2Fstatus%2F1769789413129675086&partner=&hide_thread=false La mítica historia del fútbol sudamericano cobra vida en el Museo CONMEBOL. #MuseoCONMEBOL | #CreeEnGrande — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 18, 2024

“No podemos no tener un lugar para recordar los vuelos rasantes del rey Pelé. No podemos no tener un lugar exclusivo para mostrar los goles que hicieron historia, como el de la mano de Dios. No podemos no tener un lugar para mostrar las gambetas de Messi, un lugar para mostrar por qué Marta es la mejor jugadora de la historia del fútbol sudamericano y mundial. Tenemos que reivindicar la historia y seguir contándola”, manifestó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, durante el acto inaugural, al que asistió el presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña.