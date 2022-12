Desaparece la Primera D y Central Córdoba y Argentino podrían saltar de categoría

Al desaparecer la Primera D, los salaítos jugarían en la C y los charrúas esperan los nuevos formatos de torneos.

Felices. Los salaítos desde la próxima temporada jugarán en la Primera C y hay motivos para festejar.

Debe esperar . Los charrúas estarán atentos a los cambios que se darán en la Primera C y la B en el 2023.

La obtención de la Copa del Mundo de Argentina en Qatar 2022 fue un disparador muy importante para varios cambios en el fútbol de ascenso, donde los clubes de la ciudad, Central Córdoba y Argentino, serían favorecidos en los próximos campeonatos. Y en la primera reunión realizada en AFA tras el título del mundo, el presidente Claudio Tapia se refirió a los proyectos elaborados por varios dirigentes del ascenso en donde realizaría una reestructuración en la Primera B y C. En tanto, la Primera D no se jugaría más, ya que en la última temporada 11 equipos disputaron el torneo Apertura y Clausura y Yupanqui se quedó con el único ascenso a la C.