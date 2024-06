Central Córdoba transita una de las rachas más victoriosas de su historia

Perdió en la 2ª fecha de la C de 1952 frente a Barracas Central (V) 1-2 (H. Rodríguez), y desde la 3ª metió otra vez 8 victorias en fila: San Telmo (L) 5-1 (Carranza, Devito, Pedro Acevedo, Carlos Morales y Olivera), Estudiantes (V) 2-1 (dos de Indalecio López), Liniers (L) 2-0 (Carranza y Jorge Rodríguez), Colegiales (V) 4-2 (tres de H. Rodríguez y uno de J. Rodríguez), Argentino de Rosario (L) 2-0 (Indalecio López y Devito), El Porvenir (V) 3-2 (dos de Indalecio López y H. Rodríguez), Barracas Central (L) 5-0 (dos de Carranza, Indalecio López, Devito y H. Rodríguez) y San Telmo (V) 3-2 (Carranza, H. Rodríguez y Morales, de penal). Ese año ascendió a 2ª división.

Mientras que la última vez con 8 triunfos en fila fue en la C 1973 cuando también subió al segundo nivel del fútbol argentino con el Trinche Carlovich y César Castagno como DT. Entre las fechas 12 y 19 vencieron a El Porvenir (L) 4-1 (2 de Oscar Fachetti, Oscar May, de penal, y Tomás Felipe Carlovich); Argentino (V) 1-0 (Fachetti); Colegiales (L) 6-0 (3 de Luis Sullivan, May, Walter Mainonis y Fachetti); Fénix (V) 3-0 (May, Fachetti y Omar Ampoli); Midland (L) 1-0 (Oscar Cassinerio); J.J.Urquiza (V) 3-0 (Fachetti, Mainonis y Ampoli); Dep. Riestra (L) 5-3 (tres de Fachetti, May y Mainonis y Argentino de Quilmes (V) 3-0 (dos de Fachetti y Sullivan).