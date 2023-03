Con la premisa de continuar recuperándose, Central Córdoba tendrá un difícil compromiso cuando esta tarde visite a Luján a partir de las 17, en el marco de la 7ª fecha de la Primera C. El técnico José Vizcarra confirmó el mismo once que venció a Real Pilar 2-1, en una semana en la que el plantel transitó con mucha tranquilidad después de la primera victoria en el campeonato.

Esta tarde visitará al lujanero que viene en levantada y en el último partido ganó de visitante ante J. J. Urquiza por 3-1. Después, el miércoles jugará en el Gabino Sosa ante Berazategui y el sábado 18 visitará a Sportivo Italiano en Ciudad Evita.

En medio de la alegría por haber logrado la primera victoria en el torneo, Lucas Bracco, quien cumplió 150 partidos vistiendo la camiseta del matador, expresó sus sensaciones. “Ganamos un partido fundamental ante Real Pilar y espero que sea el punto de partida del equipo. Ahora se vienen tres encuentros bravos en ocho días, tenemos que aprovechar el envión del triunfo para seguir sumando. El torneo es largo, hay plantel para recuperar terreno y buscaremos la regularidad”, dijo el mediocampista charrúa.

cccc2.jpg

Bracco150.jpg Gentileza: Prensa de Central Córdoba

Lucas Bracco y los 150 partidos en Córdoba

“Haber llegado a 150 partidos con la camiseta de Central Córdoba es algo increíble, fueron y son muchos años dentro del club, que sin dudas con el correr del tiempo lo va queriendo siempre un poquito más. Estoy muy contento de seguir perteneciendo a la institución y ojalá sean muchos partidos más. El domingo fue un día especial, primero porque el equipo ganó ante Real Pilar un partido complicado, además tuve el reconocimiento del club por la plaqueta y el saludo de todos los hinchas charrúas. Un día inolvidable”, dijo el mediocampista Lucas Bracco, quien recibió una plaqueta por los 150 partidos en Central Córdoba.

Bracco llegó a la entidad de barrio Tablada el 13 de marzo del 2017 y debutó en cancha de Cañuelas. “Me tocó ingresar en el segundo tiempo y aquella oportunidad fue con una derrota por 3 a 1. Después me tocaron vivir cinco años consecutivos en el club. Pasé por todas las circunstancias que tiene el fútbol, desde pelear el descenso hasta tener campañas muy buenas. En el 2022 tuve un paso por Sportivo Las Parejas y por suerte, este año pude volver”, sostuvo el Pitu Bracco.

Con respecto a los 6 años en Córdoba, el mediocampista se refirió a los momentos que le tocó vivir y los que sigue disfrutando. “A lo largo de todos los años conocí gente muy buena, hoy muchos de esos son mis amigos. Pero más allá de todo me a tocado compartir plantel con gente de muchísima experiencia como el Chelito Delgado, Sebastián Grazzini, Chirola Ledesma, Nacho Boggino, Paulo Killer y otros. Sin lugar a dudas a esta altura de mi vida todos me dejaron muchas enseñanzas. Y no me quiero olvidar del hincha charrúa, que siempre me apoyó en cada partido.