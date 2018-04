Central cayó ante el Halcón y Fernández dio un paso al costado

Se veía venir el golpe de nocaut. Los últimos tres rounds pasaron y mostraron que las piernas ya no tenían fuerza. Los brazos tampoco ofrecían resistencia. El golpe de gracia se lo pegó un peso pluma pero sólido Defensa y Justicia. Central perdió ayer mucho más que los tres puntos que estaban en pugna. Perdió al cuerpo técnico. Porque tras la durísima derrota, en la que el equipo canalla no ofreció ni la más pálida defensa, Leo Fernández se reunió en el vestuario de Florencio Varela con los dirigentes de mayor rango y acordaron que dé un paso al costado para tratar de descomprimir la realidad que azota al equipo. El DT canalla fue breve y conciso en sus declaraciones. También el director deportivo Mauro Cetto, quien le aseguró a Ovación que desde mañana José Antonio Chamot asumirá la posta que dejó Fernández en el marco de un interinato. El Flaco será el entrenador canalla hasta el final de la Superliga (Arsenal y Estudiantes) y también estará al frente en el crucial encuentro contra San Pablo por la Copa Sudamericana en el Morumbí. En el partido de ida Central empató sin goles en el Gigante. La semana fue por demás de torcida para Leo desde todo punto de vista. Al porrazo ante Racing, que derivó en una charla intensa en el Gigante ese mismo domingo con los directivos, hay que sumarle que el lunes pasado ya estaba echada la suerte de Leo por más que Cetto haya salido a respaldarlo públicamente.

Si bien esa misma noche se aseguró que "no habrá cambio de entrenador pero la reunión fue para tratar el complejo presente del equipo, ya que de los últimos cuatro partidos no se pudo obtener un triunfo", lo concreto es que en la intimidad hubo una especie de pacto sagrado que consistía en esperar el desafío de ayer.

Y como terminó de la peor manera, porque Central no hizo nada bien desde lo táctico como consecuencia de que los actores principales también colaboraron para que así sea, quien terminó obligado a exponer ante los medios una salida diplomática fue el propio entrenador.

Encima a Leo Fernández, que ya venía "salado", también se le sumó que un supuesto amigo filtró la semana pasada un audio en el que el DT expresaba lo que sentía ante los cuestionamientos que le hicieron los directivos. Los mismos que decidieron no traerle un volante central y a cambio le sirvieron en bandeja a Oscar Cabezas y Néstor Ortigoza, que recién ayer debutó de titular (ver página 5) .

Claro que luego de la derrota de ayer se empezó a olfatear que algo no estaba bien en la cocina del vestuario canalla. Los minutos pasaban y la incertidumbre iba en constante aumento. También los primeros rumores de que podía ser el fin de ciclo como finalmente sucedió.

El hermetismo cobraba protagonismo. Pero cuando Paulo Ferrari, Marco Ruben y Washington Camacho bajaron del micro y entraron al vestuario otra vez, automáticamente se bajó el martillo de la sentencia.

"La idea es que continúe otro entrenador", fue la frase que eligió un golpeado Leo para sintetizar lo más fortalecido posible lo que dejó el paso de Central por esta ciudad y anunciar a la vez el fin de ciclo. "Es un momento difícil, para nada agradable", acotó el Gordo sin dudar.

En medio de la visible impotencia y ojos de bronca, el DT también expresó que se tomó la decisión "pensando en el bien de Central". Luego pidió "disculpas al hincha que siempre nos apoyó. Los jugadores siempre dejaron todo y la dirigencia también nos apoyó. Pero esto es fútbol y a veces las cosas no salen", señaló Fernández antes de dar las "gracias a todos", pegar media vuelta e internarse en el micro para volver al pago con las manos bien vacías.

No hay dejar de lado además que el entrenador jamás terminó de convencer a la comisión directiva, que lo confirmó en diciembre pasado como cabeza de grupo porque no le quedaba más remedio tras los tres triunfazos que metió ante Talleres, Boca y Newell's. Y como puso la mejilla ante River, Racing y Defensa y Justicia, sumado a que empató como local con San Pablo por la Copa Sudamericana, llegó el momento donde flaqueó y no tuvo más remedio que dar un paso al costado.

Y que tampoco se puede negar que muchos estaban esperando este momento por más que ahora tengan que improvisar entregando el cargo de manera interina a Chamot con toda la presión que hay en el ambiente. Luego será el momento de acelerar en pos de buscar seducir a Edgardo Bauza, tal como anticipó Ovación en la edición del pasado jueves 19 de abril y que luego algunos directivos aseguraron que no era así el tema. Pero no sería tan sencillo sumar al Patón en un año de elecciones y en el que la política ya juega su partido.

La resultante marca que Leo Fernández ya es historia en Arroyito. Tuvo su gran momento de gloria. Pero debió despertar del sueño porque ya no soportaba la pesadilla que estaba viviendo. Ahora será turno de que el Flaco Chamot comience desde mañana mismo a escribir su propia historia en una nueva página de la convulsionada y poco clara vida de Central.

Rivarola y Daniele también se bajaron

Además de la renuncia de Leo Fernández, los integrantes del cuerpo técnico también dieron un paso al costado. Ellos son el preparador físico Horacio Rogolino y los ayudantes de campo Germán Rivarola y Cristian Daniele, quienes también decidieron dar un paso al costado pese a contar con el aprobación de la dirigencia para seguir. Otro que también le puso punto final a su estadía en Arroyito es el preparador físico Marcelo Geralnik.

"Nos vamos todos", fue la contundente frase que le ofreció un ahora ex integrante del cuerpo técnico auriazul a este medio, antes de subirse al micro que devolvió al plantel a nuestra ciudad luego de acumular la tercera derrota al hilo.

Según adelantó otra fuente canalla, la decisión de dar un paso al costado de Rivarola y Daniele fue como una muestra de lealtad hacia Leo Fernández, quien venía siendo muy cuestionado por la comisión directiva en los últimos días. Lo cierto es que todo el cuerpo técnico que estuvo durante estos meses con Leonardo Fernández decidió irse junto con el entrenador canalla, quien ayer fue muy escueto en sus declaraciones.

Los antecedentes del Flaco Chamot como entrenador

José Antonio Chamot está dando sus primeros pasos como director técnico de Rosario Central. De hecho asumió a principios de este año como conductor de la división reserva. Lleva solamente 11 partidos como DT en esta división con 5 triunfos, 4 empates y 2 derrotas. Logró 19 puntos sobre 33 en disputa con una efectividad del 58 %.

Su debut fue el 26 de enero ante Gimnasia (V) 1-1 con gol de Renzo Reynaga Llarena en la fecha 13 del torneo de reserva. Durante el mes de febrero en la jornada 14 enfrentó a Unión (L) 1-2 (Reynaga Llarena), en la fecha 15 versus Huracán (V) 1-1 (Iván Antunes), en la 16 Olimpo (L) 1-0 (Reynaga Llarena) en el que fue su único partido en el Gigante de Arroyito, y en la fecha 17 versus Lanús (V) 2-0 (Agustín Maziero y Nahuel Gómez).

El mes pasado estuvo en el banco de la reserva contra Godoy Cruz (L) 2-2 (Pablo Becker y Matías Recalde) en la jornada 18, en la 19 ante Vélez Sarsfield (V) 2-1 (Rafael Sangiovani y Leonel Rivas), en la 20 frente a Chacarita Juniors (L) 0-1.

Mientras que en abril dirigió 3 partidos: con Patronato (V) 2-0 (Nicolás Da Campo y Matías Palavecino) en la fecha 21, contra River Plate (V) 1-1 (Diego Becker) y su último cotejo fue el 23 de abril en Arroyo Seco cuando los canallas golearon 5 a 0 a Racing (3 goles de Agustín Coscia, Facundo Almada y Palavecino).

A fines de 2016 tras ganar la Copa Challenger en inferiores con Central dejó la coordinación general de los juveniles canallas para iniciarse como DT.