Tevez aseguró que llegó "a un equipo muy golpeado"

“Es temprano para hacer una evaluación porque llevamos dos semanas de trabajo y tuvimos solo dos partidos, por eso creo que es pronto. Sí veo que llegué a un equipo golpeado. No voy a decir cosas que ustedes no sepan y lo que buscamos es tratar de levantar al equipo, de tener una idea de juego, que es lo principal”, dijo Tevez en conferencia de prensa, después del entrenamiento matutino que el grupo realizó en el Gigante de Arroyito .

Después de esa frase, el Apache insistió en la idea de que el equipo “está golpeado en todos los aspectos. Estos chicos pasaron por dos o tres técnicos en poco tiempo y eso no es normal. No es fácil implementar una idea de un día para el otro. Es difícil también cuando la gente exige en un contexto en el que los resultados no se dan. Igual, estamos trabajando para sacarlo adelante”.

El Apache Tevez mete cinco cambios en Central para recibir a Sarmiento.

Hasta el momento Tevez dirigió dos partidos en Central y ambos (Gimnasia y Aldosivi) fueron con derrota, de ahí la consulta sobre si sentía que el equipo le había respondido en algo. En ese sentido advirtió: “Si uno quiere hacer su juego desde el inicio es complejo porque uno agarró un plantel ya casi armado y no tuvimos el tiempo como armar un plantel. Agarré un grupo que venía medio desarmado por el anterior entrenador. Creo que dese mañana el equipo va a empezar a demostrar lo que uno quiere”.

También fue consultado sobre la situación del mercado de pases, que cierra este mismo jueves. “Tenemos que reforzar zonas y los nombres ya se los di a los dirigentes. Ellos están trabajando para poder lograrlo. Los dirigentes saben que necesitamos refuerzos y yo sabía que agarraba un equipo con necesidades. Si no vienen los refuerzos vamos a pelearla con los que estamos”, dijo.

Y agregó: ”Con los chicos que estoy me siento feliz. El que venga va a sumar, pero no sería bueno de mi parte hablar de que necesitamos más en defensa, en el mediocampo o en la delantera”. En medio de su llegada se especuló con el arribo de nombres más rutilantes, algo que finalmente no sucedió. “Carlos Tevez como jugador ya pasó y como entrenador es totalmente diferente, y nos encontramos con una realidad, primero de país y después de los clubes. Cuando hablé con los dirigentes les dije que no les iba pedir un jugador que venga de Europa, pero sí que necesitaba mejorar puestos, por eso hice una lista. Pero me gusta este desafío, no es que lo sufro. De esta situación tenemos que salir todos juntos, no Tevez solo”, sentenció.

Después entró en cuestiones más futbolísticas e hizo referencia a esta idea de jugar con mayoría de volantes de juego y no tanta marca. “Siempre digo que al que mejor vea como entrena y se gane el puesto en la semana va a jugar. Obviamente que buscamos tener buen pie porque la gente quiere ver buen fútbol”.

Y además dijo: “Cuando uno agarra un equipo lo más seguro es jugar con dos cinco porque si no la cancha se te hace muy larga y si el equipo no está seguro empieza a dudar más todavía. El primer partido lo jugamos con Tanlongo y lo que uno hace es ir probando para en poco tiempo tomar una decisión en base a los que más rindieron, por eso uno va rotando y probando”.