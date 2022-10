Tevez no lo tiene en cuenta, pero en Central consideran que Fatu no solo es un hijo de la casa sino un profesional importante y que suma para el grupo desde todo punto de vista.

Será uno de los grandes dilemas a resolver. La continuidad de Jorge Broun está en vilo. Y por varios factores. No solo porque su contrato con Central caducará el próximo 31 de diciembre. En ese sentido no habría barreras para firmar por un año más. Hay zonas grises que tienden a poner en jaque su estadía en Arroyito. Carlos Tevez no lo tiene en cuenta. El entrenador lo ratificó en la reciente Liga Profesional. El Apache considera que Gaspar Servio debe seguir siendo titular y por eso clama que renueve vínculo por otra temporada. Eso pone contra las cuerdas la situación de Fatu. Si bien el técnico no lo borró del todo de las lista de prioridades, La Capital constató que la dirigencia tiene firmes intenciones de dialogar con Carlitos llegado el momento de la definición. El planteo dirigencial será contundente. Buscará retenerlo. No solo porque es uno de los referentes del grupo sino que tratará de proteger a un hijo de la casa. Desde la comisión consideran que es un profesional importante. No olvidan que el arquero volvió al pago en un momento crítico sin dudar. A eso hay que sumarle que consideran que le aporta valores extrafutbolísticos al vestuario desde todo punto de vista. Cae de maduro que la resultante de este cuadro de situación marca que la red canalla está tirante y podría tensarse más en poco tiempo.