Carloni hizo el descargo

El sábado fue bastante torcido para Ricardo Carloni. En la previa del partido ante Huracán expresó en LT3 que "con Gil hubo un malentendido entre el jugador y un referente, se va a solucionar en la semana". Eso generó cierto malestar en los futbolistas porque consideraron que estaban siendo apuntados sin argumentos. A tal punto que mientras la delegación canalla volvía de Parque de los Patricios en micro le afirmaron a Ovación: "Acá no hay ningún problema. Estamos todos muy bien. ¿De dónde salió eso?". Eso derivó en que el dirigente ayer saliera al cruce y realizara el correspondiente descargo vía redes sociales. "La relación entre el plantel, el cuerpo técnico y la CD es excelente. Queremos que el Colo Gil siga en Central y por eso no lo prestamos ni queremos que se vaya. Ese fue el malentendido con referentes de la CD. No entre pares. Ya fue aclarado Ahora a seguir enfocados en lo importante".

Carloni brindó una frase que no cayó bien en la intimidad del plantel porque dejó entrever que Gil se había peleado con un referente del equipo. Y no fue así. "Lo que sucedió es que al Colorado no le cayó bien que Bauza le dijo que debía pelearla desde atrás porque no hizo bien la pretemporada", fue la frase que lanzó una calificada fuente en diálogo con Ovación. "No sabemos por qué Ricardo dijo un referente", acotó con incertidumbre el informante.

Luego el dirigente brindó su versión mediante las redes sociales para calmar las aguas porque, en ese sentido, intenta pacificar los temas o ponerle paños fríos a ciertos momentos calientes. Esta vez no fue la excepción y el plantel tomó como buen gesto el alegato que hizo ayer mismo.