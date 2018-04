Capitano: "Con nosotros no les quedaba tiempo libre"

El ex futbolista y entrenador Salvador Capitano le dijo a Ovación que es uno de los que vio nacer al club Renato Cesarini, a fines de los 70, y por lo tanto a muchos jugadores que pasaron por allí como Javier Mascherano, Matín Demichelis, Santiago Solari, Joaquín Correa y Fabián Cubero. "Veo que hay cambios muy grandes en el fútbol de inferiores con respecto a nuestra época. Uno, fundamental, es el acceso a la tecnología. Los chicos se conectan con cualquiera y se informan de cualquier cosa con mucha facilidad. Estoy sorprendido y lamento lo que se escucha de las organizaciones detrás de los jóvenes", dijo Capitano.

Recordó que en esos años cuando se iba a buscar a un chico a un pueblo pequeño del interior de Santa Fe, a Entre Ríos o Córdoba se les decía a los padres que pensaran bien el salto que podrían dar sus hijos desde su lugar de origen a Buenos Aires. "Es que se trataba de chicos de 12, 13 o 14 años y no es lo mismo trasladarse de un pueblito a 80 kilómetros, donde sus padres pueden visitarlos con facilidad o ellos volver los fines de semana, a que se trasladen a 400 kilómetros. En Rosario estaban más contenidos y además con nosotros no les quedaba mucho tiempo libre: iban al colegio, almorzaban, tenían entrenamiento, reforzaban las clases con profesoras y hacían tango o inglés. Y a la noche: a dormir. Es más, si aflojaban en alguna materia no se les permitía entrenar tanto por unas semanas", recordó.

Quien supo jugar en Newell's, Central Córdoba y Renato aseguró que los chicos que llegaron a ser 30 "no eran prisioneros de la pensión" pero tampoco iban solos a todos lados ni hacían su vida sin control. "Tenían amistades y novias en el barrio, porque la pensión estaba en San Martín al 3900, pero estábamos cerca de ellos, teníamos muchas charlas y hablo de épocas en que no era habitual la presencia de psicólogos. Representantes había pocos también, en esos niveles comenzaron a verse más a partir del 2000. Creo que en líneas generales no nos hemos equivocado".