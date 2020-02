Cada vez más difícil

Si bien no hubo confirmación, la chance de que Central pueda llevar hinchas a la cancha de Defensa y Justicia el próximo lunes es prácticamente nula. Es que la reunión que estaba prevista ayer con Juan Manuel Lugones, titular de la Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) se pospuso porque el funcionario provincial no pudo juntarse con los directivos canallas por cuestiones personales. Así, con menos tiempo para organizar el operativo es casi un hecho que la respuesta de Lugones será negativa.

El vicepresidente primero Ricardo Carloni y el secretario de Finanzas Fabio García tenían previsto juntarse ayer con Lugones, pero no pudieron. Podrían hacerlo hoy, pero ya será un día menos que hay por delante ocuparse de todos los requisitos necesarios para garantizar la seguridad. Ante esta posibilidad, desde la dirigencia canalla lo que tiene previsto es abrir ya mismo el diálogo solicitar el permiso para llevar hinchas en los dos primeros partidos en condición de visitante en la próxima Copa Superliga, que son Racing en la 2ª fecha y Aldosivi en la 5ª, ambos dentro de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. De todas formas, ese tema es algo que se resolverá más adelante.

Ahora lo que los directivos quieren es agotar las instancias para que los hinchas puedan viajar el lunes, pero una de las negativas que, se supone, expondrá Lugones es que ya no habrá tiempo para organizar ni siquiera la venta de entradas. Igual, su intención es que por el momento no haya visitantes. En las últimas semanas algunos clubes lo pidieron y les dijo que no.