"Cada partido es importante, pero me ocupa mi equipo"

En la conferencia de prensa Kudelka dejó estos otros conceptos:

Promedio: "Cada partido es importante, pero a mí me ocupa mi equipo, cómo funciona, cómo progresa, cómo hacemos para lograr una continuidad. Esto no quiere decir que no ponga en valor cada encuentro o no considere importantes a los otros equipos, pero esto es largo y lo que más me ocupa es Newell's".

Patronato: "Es un rival difícil, más en su cancha (en los últimos dos torneos sólo perdió ante Boca, en este torneo, Independiente, Gimnasia y Racing, en el pasado). Un equipo de juego aéreo, de mucho roce físico, es un escollo importante en nuestro campeonato. Es un conjunto bien estructurado, con gente de experiencia. Un digno rival, un buen rival que seguramente se querrá hacer fuerte de local por su situación de tabla".

Formica: "Su recuperación es total, pero suelo ser coherente con los plazos y los tiempos. Está entrenando a la par del plantel, después hay ciertas evaluaciones que tendremos que hacer. Sin él hicimos partidos muy buenos y con goles, eso no quiere decir que devalúe a Formica, siempre expresé que es un jugador de jerarquía y lo necesitamos, pero el equipo supo solucionar por momentos su ausencia. Lo que te puede dar Mauro, por sus características, es una impronta personal, por capacidad propia resuelve cosas que estructuralmente no podemos, y más cuando enfrentás equipos que se meten todos atrás". Quedó concentrado entre los 20 elegidos por el DT.

Leal: "Por una situación personal (fue padre y debió viajar) y por su participación internacional estuvo prácticamente 25 días fuera de los entrenamientos. Recién hoy (por ayer) pudo hacer una práctica más normal. Está a disposición igual que todos. Valoro mucho los 3 goles que convirtió con su selección, pero quizás este momento no sea para él". Confirmado, no concentró.